Kažu da je borba bila cirkus, a evo koliko su zaradili Joshua i Paul! Fino su napunili džepove

Kontroverzni boksački spektakl u subotu u Miamiju između bivšeg svjetskog prvaka u teškoj kategoriji Anthonyja Joshue i youtubera Jakea Paula od samog je početka izazivao podijeljene reakcije. Dok su jedni tvrdili da takav meč narušava ugled boksa, drugi su ga vidjeli kao vrhunac sportske zabave. No, oko jedne stvari nema spora, financijski je bio golem uspjeh za oba sudionika, koji su podijelili jedan od najvećih nagradnih fondova u povijesti boksa.

Ukupni nagradni fond za borbu, koja se uživo prenosila na popularnoj streaming platformi Netflix, dosegao je nevjerojatnih 184 milijuna dolara, što je preračunato oko 160 milijuna eura. Prema uvjetima ugovora, plijen je podijeljen ravnopravno, u omjeru 50-50, što znači da je svaki borac napustio Miami bogatiji za otprilike 92 milijuna dolara, odnosno između 80 i 81,5 milijuna eura.

Ovaj iznos svrstava njihovu zaradu uz bok najvećim isplatama u povijesti profesionalnog boksa. Iako detalji ugovora nisu u potpunosti javni, izvori bliski organizatorima navode da je svakom borcu bio zajamčen minimalni iznos od 50 milijuna dolara.

Ostatak do konačne cifre stigao je kroz bonuse vezane uz prodaju prijenosa, što potvrđuje ogroman interes publike unatoč kritikama. Sama činjenica da je dogovorena ravnopravna podjela svjedoči o marketinškoj snazi Jakea Paula, koji je uspio osigurati iste uvjete kao i jedan od najpriznatijih boksača svoje generacije.

Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Ipak, novac nije mogao sakriti sportsku stranu priče koja je izazvala zgražanje velikog dijela boksačke zajednice. Meč je bio zakazan kao profesionalni dvoboj u osam rundi po tri minute, no mnogi su smatrali da je razlika u vještini i iskustvu između Joshue i Paula prevelika da bi se borba mogla smatrati legitimnom.

Kritičari su isticali da se radi o opasnom presedanu koji sport svodi na puku zabavu i ugrožava sigurnost sudionika, pogotovo Jakea Paula, koji se našao u ringu s bivšim ujedinjenim svjetskim prvakom.

Foto: Marco Bello

S druge strane, Anthony Joshua branio je svoju odluku o prihvaćanju meča. Iako je financijska ponuda bila primamljiva, britanski boksač je naglasio kako mu novac nije bio jedini motiv. U izjavama za medije isticao je da mu je borba poslužila kao idealna prilika za povratak u ring nakon duže pauze i održavanje natjecateljske forme.