Keeganova smrt rastužila je i legendu Hajduka: Kevin je bio igračina i jako dobar čovjek...

Vijest o smrti legendarnog engleskog nogometaša Kevina Keegana rastužila je starije ljubitelje nogometa diljem Europe, a posebno legendu Hajduka Ivana 'Iku' Buljana koji je s njim dijelio svlačionicu HSV-a pune tri sezone. Skupa su došli u Hamburg, igrali finale Kupa prvaka u sezoni u kojoj su u četvrtfinalu izbacili Hajduk, kasnije su prošli i Real u polufinalu, a onda u finalu u Madridu izgubili od Nottingham Foresta...

- Baš ste me rastužili s tom informacijom. Nema tome dugo da sam čuo da je bolestan, ali sam se nadao da će se izvući. Dobri moj Kevin, veliki igrač i veliki čovjek, započeo je svoju priču o nekadašnjem suigraču Ivan Buljan.

- U ljeto 1977. godine skupa smo došli u HSV, on je stigao kao velika svjetska zvijezda ali nismo naišli na baš dobar doček nekolicine starijih igrača koji su nastojali što više zaraditi, a što manje raditi... Nas dvojica smo bili primjer profesionalaca i to im nije najbolje leglo, ali nas je to dodatno zbližilo. Stanovali smo u centru grada, vrlo blizu jedan drugoga, a kako je trening centar bio na periferiji, u sjevernom dijelu grada skupa smo putovali na treninge, uglavnom njegovim Jaguarom. Ispočetka je među nama bila jezična barijera, ali smo vrlo brzo naučili nešto njemačkog, a ja i engleskoga..., i uglavnom smo se držali skupa. Njemu je strašno išao na živce taj animozitet starijih suigrača koji nas nisu prihvaćali, iako smo igrali jako dobro...

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Utakmica koja je nama posebno u pamćenju je dvoboj HSV-a i Hajduka u ožujku 1980. godine, kada je u dva ogleda četvrtfinala Kupa prvaka HSV prošao dalje.

- Ja sam sentimentalno vezan za Hajduk ali iskreno, u te dvije utakmice Hajduk je bio bolji i mi smo imali puno sreće što smo prošli dalje. U prvom susretu u Hamburgu pobijedili 1-0 i u toj utakmici ja nisam igrao jer sam tek prebolio hepatitis B, a u uzvratu sam morao zaigrati jer je Hajduk bio odlična momčad. Mi smo bili malo van forme, te zime je cijeli siječanj i veljaču svaki dan u Hamburgu padao snijeg pa smo morali na pripreme u Bordeaux. U uzvratu je Hajduk pred 50.000 gledatelja slavio 3-2, ali mi smo prošli zbog gola postignutog u gostima. Bila je to infarktna utakmica u kojoj smo mi imali puno sreće, objektivno Hajduk je bio puno bolji ali su ih neke pogreške skupo koštale.

O svom nekadašnjem suigraču, koji je poput Beatlesa krenuo iz Liverpoola u Hamburg, Buljan je kazao:

- Kevin je bio jako korektan igrač, veliki profesionalac, uvijek je davao 100% i nikad se za njim nisu vukle neke afere... Bio je čudo od igrača, kapetan engleske reprezentacije..., driblao je suparnike takvom lakoćom da je to bilo nevjerojatno. Mi smo ga znali s treninga i opet bi nas iznenadio... Mislim da ga je protiv Reala jedan njihov igrač nakon utakmice sačekao i nokautirao, toliko je bio iznerviran što ga je Kevin izvrtio na terenu... Imao je jednu neobičnu naviku, iako je imao dugu kosu nikad je nije sušio fenom, izašao bi iz svlačionice mokre kose, sjeli bismo u auto i otišli kućama... Tužan sam, baš mi je žao što je otišao, sjećat ću ga se kao sjajnog igrača i čovjeka...