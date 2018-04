Kek: Sudac nas je oštetio na Poljudu, to stvarno nije u redu!

I na Uskrs su nogometaši hrvatskoga prvaka odradili trening, te navečer sastanak. Trening je i u ponedjeljak, a onda u utorak, nakon jutarnjeg vježbanja na Rujevici, pravac - Zagreb.

Srijeda, od 17.30 hrvatska je nogometna poslastica i polufinalni okršaj kupa Dinamo - Rijeka.

Matjaž Kek nije bio nezadovoljan remijem u Splitu, a u ponedjeljak je, gostujući u emisiji "Pod stijenama Kantride" na Radio Rijeci naglasio:

- Može se živjeti s bodom, ali ne mogu do kraja biti zadovoljan jer smo imali mogućnost dobiti u tipičnom derbiju, s puno agresivnosti, sitnih prekršaja, isprekidane igre, s premalo prave igre, šansi, udaraca, uzbuđenja u šesnaestercu.To je bila prva ovakva utakmica za neke igrače u toj momčadi i znao sam da će pritisak na Poljudu utjecati u nekim dijelovima igre, no to se premoćno izrazilo u pojedinim dijelovima utakmice jer smo premalo dobivali duela, odbijene lopte išle su njima, premalo smo kvalitetno izlazili... Hajduk nije imao neke šanse, osim iz prekida, tek je jednom Gyrucso pobjegao. Početkom drugog poluvremena 3-4 puta lijepo smo okomito dodali, uz gol stvorili i dvije šanse, imali meč loptu i pokazali koliko imamo mogućnosti odigrati brzo, okomito, kako možemo biti opasni.

Onda se otvorila tema suđenja. I premda se složio da je Hajduk trebao vrlo rano, nakon pola sata, ostati s igračem manje jer Ismajli je zaslužio drugi žuti karton, Keka je zasmetalo nešto drugo:

- Kad se pogleda snimka, bio je to jedan od ključnih trenutaka, otišla bi utakmica u druge vode. No, ako je sudac (Pajač, nap. a.) držao takav kriterij, i Raspopović je isto mogao dobiti drugi žuti. Držao je kriterij takav, bilo je kartona, duela koji su trebali biti kartoni, ali puno me više zasmetao isključujući karton u sudačkoj nadokandi Čolaku. I penal je bio čist za Hajduk, odlučio se za taj kriterij, ali onda ga drži do kraja, a nemoj ga promijeniti u zadnjim sekundama i eliminiraš nam bitnog igrača za iduću utakmicu! To mi nije u redu, neshvatljiva odluka za suca internacionalca! Ali, da, puno sudaca Ismajliju bi sudilo drugi žuti...

Zbog toga Čolaka neće biti u srijedu u Maksimiru.

- Dinamo je kod kuće favorit, ne zanimaju me njihovi problemi, mi imamo svojih. Leovac se vraća u kadar, ali Čolak je u ovoj igri, našoj koncepciji, jako bitan zbog svog pritiska na zadnju liniju. Rijeka je već dobila u Maksimiru u Kupu, ali je i znala gadno stradati. Moramo biti odlučni, agresivni, barem kvalitenije izlaziti na zadnju liniju, iako sam zadovoljan pritiskom na igrača s loptom i protiv Hajduka. Osim kod prekida, gdje su stvarno opasni i Simon je dvaput sjajno reagirao.

Dok je Rijeka igrala na Poljudu, Dinamo je imao nešt lakšu utakmicu u Zaprešoću. No bilo je to mučenje Zagrepčana.

- Dinamo je neke igrače i odmarao, čuvao za Kup. Neću sada otkrivati hoću li pokušati iznenaditi Božinovim (bio je na klupi, nap. a.) ili Gorgonom, imamo igrače, Bradarić će imati vremena za adaptaciju, jer u subotu su on i Nižić praktički zaigrali iz aviona. Župarić nije trenirao, neće ni danas, ali bit će OK za Dinamo"

Hoćete li vježbati penale?

- U nekim segmentima treninga cijelo vrijeme vježbamo jedanaestrece, posebno nećemo.