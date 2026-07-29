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ČEKA IH UZVRAT

Kek uoči Derryja: Ako nas neće motivirati utakmica u Europi, onda smo u problemu...

Piše Domagoj Vugrinović,
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Kek uoči Derryja: Ako nas neće motivirati utakmica u Europi, onda smo u problemu...
Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Igrači Derry Cityja u prethodnim utakmicama, ali i protiv nas, pokazali su da su ozbiljna i taktički disciplinirana momčad. Kod kuće su mnogo opasniji, naglasio je Slovenac na klupi Rijeke

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Rijeka u četvrtak od 19.30 igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Konferencijske lige protiv Derry Cityja. U prvom susretu, koji se prošlog tjedna igrao na Rujevici, domaća momčad slavila je s minimalnih 1-0 golom Tonija Fruka. Prođe li Rijeka Derry City u Irskoj, u trećem pretkolu igrat će protiv pobjednika dvoboja islandskog Stjarnana i finskog Ilves Tamperea. Budući da je Konferencijska liga najniže europsko klupsko natjecanje, poraz od Iraca s dva gola razlike značio bi kraj Rijekine europske sezone.

Pun opreza uoči uzvrata bio je i trener Matjaž Kek.

- Prije svega moramo dobro znati da nam minimalna prednost ni u jednom trenutku ne dopušta da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici. Igrači Derry Cityja u prethodnim utakmicama, ali i protiv nas, pokazali su da su ozbiljna i taktički disciplinirana momčad. Kod kuće su mnogo opasniji - rekao je Kek za klupske kanale.

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Očekujete li drukčiji pristup Derryja na domaćem terenu?

- Ne mnogo drukčiji. Ovisi koliko ćemo im mi dopustiti i zato je važno da gardom i govorom tijela pokažemo karakter. Siguran sam i vjerujem u igrače da će to pokazati.

Kako vam momčad izgleda na treningu?

- Ovdje je mnogo mladih igrača koji su još nepoznanica u Europi. Ovo im je prilika i privilegij da igraju europske utakmice. Sjevernoirski nogomet i Derry karakterizira čvrsta igra, hrabrost i pozitivna drskost. Moramo hrabro igrati svoju igru i onda neće biti problema. Još jednom ponavljam, 1-0 jest prednost, ali nam ne dopušta opuštanje.

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Koliko je važan psihološki aspekt u ovoj utakmici?

- Danas je to sastavni dio igre. Dobro smo pripremljeni iako nam je ovo uvod u sezonu. Prva utakmica pokazala je da se možemo nositi s njima. Ako se ne možemo motivirati i biti mentalno na pravoj razini u utakmici koja donosi prolazak u Europi, onda smo u problemu. Ipak, vjerujem u ove mladiće koji žele uspjeh. Vjerujem i u starije igrače koji već imaju desetak utakmica u Europi da će nas povesti prema željenom rezultatu.

Kao igrač igrali ste protiv Derry Cityja u kvalifikacijama za Ligu prvaka i pobijedili 2-0. Čega se sjećate iz te utakmice?

- Pamtim rezultat, ali i njihovu odlučnost i karakter. Imali smo prednost iz Maribora, no oni su išli od prve do posljednje minute. Takvi su i danas. Zato ih mnogo poštujem, a i na Rujevici su pokazali da su ozbiljna momčad. U tom smo smjeru pripremali susret - zaključio je Kek.

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Utakmicu je uz trenera najavio i veznjak Branko Pavić.

- Očekujemo tešku utakmicu. Oni će biti motivirani, ali bit ćemo i mi. Igraju na domaćem terenu i pokazat će više, no budemo li pravi, sve će proći bez većih poteškoća – rekao je.

Kakvog suparnika očekujete? Hoće li igrati ofenzivno ili čekati prilike iz kontri?

- Nadam se da ćemo držati posjed, a oni će čekati prekide, iz kojih su opasni, i tražiti prilike iz kontri.

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Kakvo je ozračje u momčadi? Čeka vas Europa, ali počinje i HNL.

- Momčad je fantastična i dobro se slažemo. Kao što je trener rekao, svakoga tjedna napredujemo. Proći ćemo Derry i krenuti u HNL najbolje što možemo - zaključio je Pavić.

Prijenos utakmice Derry City - Rijeka možete pratiti od 19.30 na programu MAXSport 2.

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