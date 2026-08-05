Kek uoči Finaca: U Europi nema prosječnosti! Popravka neće biti

Rijeka u četvrtak od 20.45 na svojoj Rujevici igra prvu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv finskog Ilvesa. Nakon što je svladan Derry City, trupe Matjaža Keka nastavlja lov na ligašku fazu europskog natjecanja. Utakmicu je najavio trener Kek.

- Svaka europska utakmica u pretkolu nosi svoje zakonitosti i stvari na koje moraš biti spreman, te detalje koji mogu odvesti utakmicu u jednom ili drugom smjeru. Na Rujevici se nešto pita i Rijeku i na nama je se dokažemo. Ilves je jako uigrana ekipa koja im svoj gard i način igranja - rekao je Kek pa dodao:

- Ponavljam u Europi nema prosječnosti. Rekao sam već u nedjelju nakon Rudeša da mi se neke stvari nisu dopale, Ilves ima iskustvo, znaju se obraniti i izaći u tranziciju. Ima svoj prepoznatljivi gard i morat ćemo biti koncentrirani i odlučni. Mi moramo držati ritam, ovo je Europa i nema više popravka.

O susretu je govorio i Branko Pavić.

- Očekujemo jednu tešku i zahtjevnu utakmicu, ali vjerujem da uz podršku navijača i uz stopostotan naš angažman nemaju što tražiti na Rujevici. Analizirali smo finski sastav, radi se o dobroj ekipi, svaka ekipa je u ovom dijelu kvalitetan. Finski sastav je fizički moćan i znamo da će biti teško.