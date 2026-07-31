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SAD NA RUDEŠ

KEKOVA RUKA Riječani rastu, a ovo je ključ za jesen u Europi...

Piše Hrvoje Tironi,
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KEKOVA RUKA Riječani rastu, a ovo je ključ za jesen u Europi...
Derry, Sjeverna Irska - Utakmica 2. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige HNK Rijeke protiv Derry Cityja | Foto: Vigo Mavrovic/HNK Rijeka/PIXSELL
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DERRY CITY - RIJEKA 0-1 Trener Rijeke malo se pribojavao odlaska u Sjevernu Irsku, ali njegova je momčad bil prava, od prve do zadnje minute kontrolirala događaje na terenu. I sad se okreće Rudešu...

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​​​​​​Rijeka  je mirno riješila prvu europsku prepreku, nogometaši Derry Cityja nisu predstavljali ozbiljniji izazov za družinu s Rujevice. Nitko od Riječana logično još nije u pravoj formi, ali na početku sezone najvažnije je - pobjeđivati. Nogometaši Matjaža Keka u Sjevernoj Irskoj su do pobjede stigli pogotkom Daniela Adu-Adjeija, koji će i ove godine biti prva špica riječkog prvoligaša.

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Rijeka: Matjaž Kek predstavljen kao novi trener HNK Rijeke VIDEO
Rijeka: Matjaž Kek predstavljen kao novi trener HNK Rijeke | Video: 24sata/pixsell

- Mislim da smo zasluženo prošli, zabili smo u pravom trenutku. Volim karakter da se igrači potuku i pokažu kad je to potrebno. Primaran cilj bio je pozitivno ući u sezonu. To nam je uspjelo, sad se odmah okrećemo Rudešu i prvenstvu koje je nam jako bitno - poručio je poslije utakmice Kek.

NAKON POBJEDE Kek nakon pobjede: Zasluženo smo prošli. Europa mi je gušt...
Kek nakon pobjede: Zasluženo smo prošli. Europa mi je gušt...

I dvoboj u Sjevernoj Irskoj je dokazao kako su igrači već prihvatili postulate slovenskog stručnjaka, na Rujevici će i ove sezone dominirati - obrana. Njome se bavi svih deset igrača u polju, tu nema popuštanja za ikoga. Rijeka će u nedjelju prvenstvenu sezonu otvoriti domaćim ogledom s Rudešom, a u četvrtak na Rujevicu stiže finski Ilves.

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