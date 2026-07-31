KEKOVA RUKA Riječani rastu, a ovo je ključ za jesen u Europi...

​​​​​​Rijeka je mirno riješila prvu europsku prepreku, nogometaši Derry Cityja nisu predstavljali ozbiljniji izazov za družinu s Rujevice. Nitko od Riječana logično još nije u pravoj formi, ali na početku sezone najvažnije je - pobjeđivati. Nogometaši Matjaža Keka u Sjevernoj Irskoj su do pobjede stigli pogotkom Daniela Adu-Adjeija, koji će i ove godine biti prva špica riječkog prvoligaša.

Pokretanje videa... VIDEO Rijeka: Matjaž Kek predstavljen kao novi trener HNK Rijeke | Video: 24sata/pixsell

- Mislim da smo zasluženo prošli, zabili smo u pravom trenutku. Volim karakter da se igrači potuku i pokažu kad je to potrebno. Primaran cilj bio je pozitivno ući u sezonu. To nam je uspjelo, sad se odmah okrećemo Rudešu i prvenstvu koje je nam jako bitno - poručio je poslije utakmice Kek.

I dvoboj u Sjevernoj Irskoj je dokazao kako su igrači već prihvatili postulate slovenskog stručnjaka, na Rujevici će i ove sezone dominirati - obrana. Njome se bavi svih deset igrača u polju, tu nema popuštanja za ikoga. Rijeka će u nedjelju prvenstvenu sezonu otvoriti domaćim ogledom s Rudešom, a u četvrtak na Rujevicu stiže finski Ilves.