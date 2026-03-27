Khabib: MMA nije sport za žene. Muškarci su jači, a žena slabija. Bog je to tako stvorio...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Matt McNulty/PRESS ASSOCIATION

Khabib Nurmagomedov bivši je UFC-ov prvak lake kategorije, a na press konferenciji na Tajlandu podijelio je svoja razmišljanja o ženskim MMA borbama, prenosi Bloody Elbow.

- Sada će me ljudi opet kritizirati. Ali pogledajte, najvrjednija stvar na našem tijelu je lice, zar ne? Svi se svaki dan gledamo u ogledalo i želimo izgledati dobro. Muškarci možda jednom, ali ako žene imaju ogledalo sa sobom, pogledaju se 1.000 puta dnevno. Barem 100 puta - započeo je Nurmagomedov svoje izlaganje. 

- Kako se vi osobno osjećate kada odete u dvoranu i dobijete udarac u lice? Niste ga dobili. Ali to vam ne treba. Ipak, postoje žene koje biraju ovaj sport. To je njihov izbor. Ako mene pitate, ja ne bih izabrao ovaj sport za žene. Brutalan je čak i za muškarce. Za žene je... ja to čak ni ne smatram sportom - dodao je. 

Khabib je i ranije u karijeri isticao da nije ljubitelj ženskih borbi, a objasnio je i zašto. 

- Svaka osoba u životu ima misiju. Za muškarca je to odgajati djecu, brinuti se o obitelji, o voljenima, susjedima, rodbini. Vrlo je malo žena koje preuzimaju velike odgovornosti. Jako im je teško. To nije bez razloga. Čak je i Bog to tako stvorio. Žena je slabija, muškarac je jači - rekao je.

ATP 500 - Dubai Championships
Foto: Raghed Waked/REUTERS

Ipak, Nurmagomedov nema ništa protiv toga da žene treniraju samoobranu. 

- Ako žele doći u dvoranu i trenirati kako bi se mogle obraniti, neka idu, nema problema. Ali za mene je i dalje divljački kada žena dobije udarac u lice. Bilo da je muškarac udara ili žena udara ženu. Pogotovo ako je žena majka ili ima dvoje djece. Cijeli dan prima udarce u lice i onda dođe kući. Tamo gdje sam ja odrastao, nisam vidio ništa slično - objasnio je pa zaključio:

- Ljudi žele sve to promijeniti i pomiješati. Ne znam kako se vi osjećate po tom pitanju, ali ja volim kada muškarac radi muški posao, a žena ženski. Niste djeca. Odlučite sami. 

