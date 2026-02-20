Obavijesti

Sport

Komentari 0
POBIJEDIO CIBONU

KK Split je prvi finalist Kupa!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
KK Split je prvi finalist Kupa!
3
Zagreb: Polufinale SuperSport Kupa Krešimir Ćosić KK Split – KK Cibona | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dario Drežnjak sa 23 i Antonio Jordano sa 21 košem predvodili su Split, dok je Jan Palokaj ubacio 15 za Cibonu

Admiral

Košarkaši Splita prvi su finalisti ovosezonskog izdanja Kupa "Krešimir Ćosić", branitelji naslova su u polufinalu u KC "Dražen Petrović" svladali domaćina završnog turnira Cibonu sa 94-73 (32-23, 25-22, 23-22, 14-6).

Dario Drežnjak sa 23 i Antonio Jordano sa 21 košem predvodili su Split, dok je Jan Palokaj ubacio 15 za Cibonu.

Zagreb: Polufinale SuperSport Kupa Krešimir Ćosić KK Split – KK Cibona
Zagreb: Polufinale SuperSport Kupa Krešimir Ćosić KK Split – KK Cibona | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon ravnopravne igre u prvih pet minuta, Splićani su zahvaljujući preciznim dalekometnim šutovima počeli graditi prednost koja je već u drugoj četvrtini iznosila i 14 razlike (39-25 i 57-43). U trećem dijelu prednost Splita je rasla i do 18 razlike (75-57) da bi sredinom četvrte Splićani otišli i na 21 razlike (90-69), a tako je dvoboj i završio.

Za Split je ovo 10. plasman u finale Kupa, a pokušat će osvojiti svoj sedmi naslov. Split će u subotnjem finalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Zadra i Šibenke koji je na programu od 20 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta
POTOP NA MAKSIMIRU

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta

DINAMO - GENK 1-3: Dinamo će loviti dva gola zaostatka u uzvratu 26. veljače. Genk je poveo u 15. minuti preko Heynena, a Ouahdi je bio dvostruki strijelac. Za Dinamo je zabio Beljo
Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice
SAD JE OPTUŽENIK

Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice

Joško Jeličić pod optužbom! Uskok traži godinu dana zatvora zbog lažnog iskaza u aferi Dinamo 2. Priznao je laganje u istrazi o izvlačenju 25 milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026