KK Split namučio Igokeu pa ipak izgubio u tijesnoj utakmici
Košarkaši Splita u susretu su 6. kola skupine A regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod Igokee u Laktašima sa 85-93 (23-22, 18-25, 24-26, 20-20).
Antonio Jordano je sa 17 koševa bio jedini najučinkovitiji u sastavu Splita, dok su domaći sastav do pobjede vodili Bariša Simanić sa 17 i Strahinja Gavrilović sa 16 poena.
Otkako su početkom druge četvrtine preuzeli vodstvo, domaći igrači stalno su održavali prednost između tri i 10 pogodaka. Splićani su svaki put kada bi se približili zaredali s nekoliko velikih pogrešaka koje su ih onemogućile u postizanju pozitivnog rezultata.
Splt je ovim porazom pao na omjer pobjeda i poraza 1-4, dok je Igokea na 4-1.
