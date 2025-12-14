Zabok šokirao Cibonu, navijači su bijesni nakon novog poraza: 'Kaj opet? Vi niste normalni...'

Košarkaši Zaboka preokrenuli su 21 koš zaostatka (34-55) s početka treće trećine i na domaćem parketu svladali Cibonu s 89-87 (22-23, 12-27, 24-19, 31-18) u 11. kolu domaće Premijer lige.

Cibona je na poluvremenu imala 16 koševa prednosti (34-50), da bi u drugih 20 minuta Zabok nadigrao momčad Ivana Rudeža s 55-37 za konačnih 89-87.

Pavao Paić je s 20 koševa bio najbolji strijelac Zaboka. Karlo Uljarević je ubacio 14 poena i imao sedam asistencija, a Henrik Širko je postigao 11 koševa.

Jan Palokaj je sa 17 poena i osam asistencija bio najbolji igrač Cibone. Kamaka Hepa je ubacio 16 poena, a Matej Rudan 12.

Cibona je izgubila utakmicu u kojoj je imala bolji postotak šuta za dvicu i tricu te nadskakala suparnika (36-31), ali su gosti imali čak 10 izgubljenih lopti više (22-12).

Navijači Cibone su bijesni nakon još jednog poraza. Obasipali su negativnim komentarima objavu kluba o šokantnom porazu.

"Cibona dotakao samo dno treba temeljiti reforme"

"I sreća da ne igraju ABA ligu,opet bi bilo 98 posto poraza"

"Voditi +21 početkom treće, pa izgubiti? Bravo dečki..."

"Kaj opet? Pa vi stvarno niste normalni", neki su od komentara ljutitih navijača kluba.

Split je vodeća momčad s učinkom 10-1, a Zadar je na 9-1. Zabok je skočio na treće mjesto sa 7-4, ispred Cibone i Samobora sa 6-5. Cedevita Junior i Dubrava su na 10. i 11. mjestu s učinkom 3-8, a jedino je Šibenka lošija s 2-9.