Obavijesti

Sport

Komentari 0
OKRENULI 21 RAZLIKE

Zabok šokirao Cibonu, navijači su bijesni nakon novog poraza: 'Kaj opet? Vi niste normalni...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zabok šokirao Cibonu, navijači su bijesni nakon novog poraza: 'Kaj opet? Vi niste normalni...'
2
Zagreb: Utakmica 6. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Dinamo-Zagreb - Zabok | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pavao Paić je s 20 koševa bio najbolji strijelac Zaboka. Karlo Uljarević je ubacio 14 poena i imao sedam asistencija, a Henrik Širko je postigao 11 koševa

Košarkaši Zaboka preokrenuli su 21 koš zaostatka (34-55) s početka treće trećine i na domaćem parketu svladali Cibonu s 89-87 (22-23, 12-27, 24-19, 31-18) u 11. kolu domaće Premijer lige.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Roko Ukić zasvirao na otvorenju Svjetskog kupa košarkaških veterana u Omišu 01:15
Roko Ukić zasvirao na otvorenju Svjetskog kupa košarkaških veterana u Omišu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Cibona je na poluvremenu imala 16 koševa prednosti (34-50), da bi u drugih 20 minuta Zabok nadigrao momčad Ivana Rudeža s 55-37 za konačnih 89-87.

Pavao Paić je s 20 koševa bio najbolji strijelac Zaboka. Karlo Uljarević je ubacio 14 poena i imao sedam asistencija, a Henrik Širko je postigao 11 koševa.

Jan Palokaj je sa 17 poena i osam asistencija bio najbolji igrač Cibone. Kamaka Hepa je ubacio 16 poena, a Matej Rudan 12.

Cibona je izgubila utakmicu u kojoj je imala bolji postotak šuta za dvicu i tricu te nadskakala suparnika (36-31), ali su gosti imali čak 10 izgubljenih lopti više (22-12).

Zagreb: Utakmica 6. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Dinamo-Zagreb - Zabok
Zagreb: Utakmica 6. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Dinamo-Zagreb - Zabok | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Navijači Cibone su bijesni nakon još jednog poraza. Obasipali su negativnim komentarima objavu kluba o šokantnom porazu. 

  • "Cibona dotakao samo dno treba temeljiti reforme"
  • "I sreća da ne igraju ABA ligu,opet bi bilo 98 posto poraza"
  • "Voditi +21 početkom treće, pa izgubiti? Bravo dečki..."
  • "Kaj opet? Pa vi stvarno niste normalni", neki su od komentara ljutitih navijača kluba. 

Split je vodeća momčad s učinkom 10-1, a Zadar je na 9-1. Zabok je skočio na treće mjesto sa 7-4, ispred Cibone i Samobora sa 6-5. Cedevita Junior i Dubrava su na 10. i 11. mjestu s učinkom 3-8, a jedino je Šibenka lošija s 2-9.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
SENZACIJA DOMAĆEG NOGOMETA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s NK Kurilovcem igrat će četvrtfinale Hrvatskog kupa. Javnost ga zna po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, a sada je kupio i dom za sebe, suprugu Anamariju Goltes i kći Gabrijelu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025