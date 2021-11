U derbiju 9. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Zadar je kao gost u KC "Dražen Petrović" svladao Cibonu sa 82-79 (23-16, 14-28, 20-10, 25-25).

POGLEDAJTE VIDEO: Split pobijedio Cibonu

Zadar je bolje i otvorio utakmicu, u prvoj četvrtini vodio sa 21-12, no Cibona je velikom serijom Matea Drežnjaka u drugoj četvrtini okrenula rezultat u svoju korist. No, u drugom poluvremenu napad Cibone je u potpunosti stao, Zadar je serijom 18-4 sredinom treće četvrtine stigao do prednosti 55-51 te kontrolirao rezultat do samoga kraja.

Na ulasku u posljednju minutu Zadar je tricom Dominika Mavre poveo sa 75-69, no Cibona je ipak uspjela smanjiti na 78-77 te imati i loptu kod prednosti Zadra 79-77 nakon što je Bursać pogodio jedno od dva slobodna bacanja. No, tada je dodavanje Radovčića prema Drežnjaku presjekao Carter čime je propala i posljednja prilika Cibone za preokret.

Najbolji u sastavu Zadra bio je Justin Anthony Carter sa 22 koša, Antonio Jordano je dodao 14, dok je Mateo Drežnjak postigao 22 poena za Cibonu.

Zadar je sada na omjeru pobjeda i poraza 7-2, a Cibona na 6-3.

U drugoj utakmici igranoj u petak Šibenka je na svom terenu iznenadila Split svladavši ga sa 83-72 (19-25, 23-16, 19-18, 22-13). Domaći u prve četiri minute posljednje četvrtine nisu dopustili gostima niti jedan ubačaj i to razdoblje iskoristili da serijom 8-0 povedu sa 69-59. Imači su Šibenčani i 14 pogodaka viška te su mirno riješili dvoboj u svoju korist.

Zanimljivo, sva tri najbolja strijelca Šibenke bili su igrači s klupe, Bruno Rebić je ubacio 19, Bruno Solomun 18, a Robert Kujundžić 17 koševa, dok Splitu nije pomogao ni 21 poen Roko-Lenija Ukića niti 14 ubačaja i 13 skokova Darka Baje.

Šibenka je sada na omjeru 2-6, a Split na 7-2.

U subotu će igrati Gorica i Furnir, u nedjelju su na programu susreti Zabok - Adria Oil Škrljevo i Alkar - VROS, dok je dvoboj Cedevita Junior - Sonik Puntamika odgođen zbog pojave koronavirusa u zadarskom sastavu.