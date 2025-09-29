Obavijesti

Kladionice daju veće šanse da će Dinamo osvojiti Europsku ligu nego da će Rijeka obraniti HNL!

Piše Luka Tunjić,
Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dinamo, Hajduk i Varaždin briljiraju, dok Rijeka tone u krizi i gubi šanse za obranu titule. Kladionice otpisale Rijeku s koeficijentom 100, koliki je dobio i Varaždin...

Iza nas je osmo kolo HNL-a u kojem su tri prvoplasirane momčadi Hrvatske nogometne lige nastavile dobru formu. Dinamo je bio uvjerljiv protiv Slaven Belupa (4-1), Hajduk je pobijedio Lokomotivu (2-0), a Varaždin je pobijedio Lokomotivu 2-1 i time je zapravo prestigao na ljestvici.

S druge strane, dodatno se produbila kriza aktualnog prvaka Rijeke, koji je remizirao u regionalnom derbiju protiv Istre 1961. Momčad Victora Sancheza osvojila je tek sedam bodova iz osam kola uz jednu pobjedu, zbog čega je malo vjerojatno kako će na Kvarneru uspješno obraniti titulu.

U to sada baš ne vjeruju ni oni optimistični navijači, a kladionice su skoro totalno otpisale Riječane. Naime, nakon samo osam kola (22 posto dosadašnjeg prvenstva), kladionice su na titulu Rijeke stavile koeficijent 100! Usporedbe radi, kladionice su tolike šanse za titulu dali i Varaždinu, koji nijednom nije bio prvak ili doprvak.

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL
Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Štoviše, kladionice vjeruju kako je veća šansa da Dinamo osvoji Europsku ligu (koeficijent 65) nego Rijeku HNL, a to potvrđuje kako su Riječani zaradili status autsajdera. 

Unatoč svemu, Rijeka i Varaždin su treći favorit za titulu. Ostali klubovi imaju simbolične koeficijenti, koji se kreću od 150 (Gorica) do 2000 (Vukovar 1991). A tečaj na titulu Dinama konzistentno "pada" i sada je na 1,30. Nakon pobjede nad Hajdukom bio je 1,35, dok je na Splićane ostao koeficijent 4,00.

