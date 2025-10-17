'Klinci' šokirali Park prinčeva i uzeli bod šampionu Lige prvaka

Dvoboj dviju prvoplasiranih momčadi francuskog nogometnog prvenstva, branitelja naslova Paris SG-a i Strasbourga, u 8. kolu završio je remijem 3-3.

Parižani su poveli pogotkom Barcole (6), ali su gosti iz Alzasa preokrenuli rezultat zahvaljujući dvama golovima Panichellija (26, 49) i jednom Moreire (41). Ipak, nisu uspjeli sačuvati pobjedu kojom bi preuzeli vrh ljestvice, jer su Gonçalo Ramos (58 – 11 m) i Mayulu (79) postavili konačnih 3-3.

Ovaj uspjeh Strasbourga još je veći uzme li se u obzir početna postava s kojom su započeli utakmicu. Riječ je o momčadi koja je dio grupacije Todda Boehlyja i svojevrsna filijala njegova glavnog projekta Chelseaja. U Strasbourg na kaljenje odlaze perspektivni igrači koji bi u budućnosti mogli zaigrati za londonske "plavce". Boehly je tako prekopirao projekt koji je Roman Abramovič imao u Vitesseu te ga preselio u francusku ligu, iz koje posljednjih godina izlazi mnoštvo najtalentiranijih europskih nogometaša.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Protiv PSG-a je u početnoj postavi istrčalo čak deset igrača rođenih nakon 2000. godine. Jedini stariji bio je Ben Chilwell, koji je na posudbi iz Chelseaja i ima 28 godina. U drugom poluvremenu trener Liam Rosenior uveo je još četvoricu igrača, a najstariji među njima bio je Andrew Omobamidele s 23 godine.

Prošle sezone Strasbourg je ostvario velik uspjeh osvojivši sedmo mjesto u Ligue 1, čime se plasirao u Konferencijsku ligu. I ove sezone nastavlja s vrlo dobrim igrama. PSG je trenutačno na vrhu ljestvice sa 17 bodova, jednim više od drugoplasiranog Strasbourga. Slijede Marseille i Lyon s po 15 bodova i utakmicom manje.