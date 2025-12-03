Ključna utakmica za Livakovića. Evo što misle napraviti u Gironi

Girona od 21 sat igra protiv trećeligaša Ourensea u Kupu kralja. Idealna prilika za rezervnog golmana? Ne nužno i za Dominika Livakovića (30). Za hrvatsku "jedinicu", mogući nastup bio bi noćna mora koja bi mu zaključala vrata zimskog transfera i ugrozila status u reprezentaciji.

Livaković se našao u neobičnoj zamci. Prema pravilima Fife, igrač u jednoj sezoni smije biti registriran za tri kluba, ali službene utakmice smije igrati za samo dva. Budući da je na početku sezone već upisao dva nastupa za Fenerbahçe, i samo jedna minuta u dresu Girone značila bi da do kraja sezone ne može otići nikamo. A odlazak mu je imperativ kako bi sačuvao mjesto za Svjetsko prvenstvo.

Kad je na ljeto dolazio na posudbu, vjerovao je da će preuzeti poziciju prvog golmana. No trener Michel bezgranično vjeruje Argentincu Paulu Gazzanigi, čak i kad ovaj griješi. Situacija je alarmirala i izbornika Zlatka Dalića, koji je jasno poručio da Livaković mora braniti kako bi ostao prvi golman "vatrenih", kako mora riješiti pitanje statusa u klubu. Iako ga je upozorio, Dalić mu je nedavno dao i punu podršku.

- I treba braniti Livaković. Nema više pitanja oko njega. Golman se mora trpjeti, znam koliko živi za reprezentaciju. Branit će - odlučno je poručio izbornik.

Spas se krije u povratku na Maksimir. Kako su ekskluzivno objavila 24sata, Livaković će se na zimu vratiti u Dinamo. Njegova želja za povratkom nikad nije bila upitna, kao ni ona prvog čovjeka maksimirskog kluba Zvonimira Bobana. Kad su ga članovi na tribini pitali o mogućem angažmanu reprezentativne "jedinice", uz dosta zastajkivanja je promrmljao:

- Ovdje su novinari i ne znam što smijem reći... Bilo je tu nekih razgovora, ali je jako komplicirano.

Što se trenera Girone Michela tiče, on je na presici najavio rotacije, ali je oko golmanske pozicije bio tajanstven. Njegova momčad se bori za ostanak u La Ligi i odmara ključne igrače. Na izravno pitanje o statusu Livakovića kazao je:

- Odlučio sam tko će igrati. Ne sviđa mi se da ljudi šapuću jer Livaković je naš golman. Vidjet ćemo hoće li igrati ili ne.

Livi je bio njegov prvi izbor 28. listopada u utakmici protiv niželigaša Constancije, koju je Girona izbacila tek nakon produžetaka, ali je prijavio ozljedu leđa i prilika je propala. U klubu znaju za Dominikovu želju za odlaskom i ne bi mu trebali raditi probleme, plan je da doista ne zaigra do početka prijelaznog roka. A to znači ni u utakmici protiv Ourensea ni u eventualnoj idućoj u Kupu kralja za dva tjedna, plasiraju li se u tu fazu.