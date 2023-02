Klopp: Kako Chelsea troši tako puno? Ne pričam bez odvjetnika

Foto: REUTERS/Press Association

To je velika količina novca, igrači koji su dovedeni su dobri igrači. Čestitam, ne razumijem kako je to moguće, ali nije ni na meni da to objašnjavam, rekao je Klopp

Čak 330.5 milijuna eura potrošio je Chelsea u zimskom prijelaznom roku. Londonski klub, koji je od ranije poznat po agresivnoj transfer politici, ubacio je u koju brzinu više otkako je klub preuzeo američki milijarder Todd Boehly. Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION Amerikanac je "otvorio kasu" i potrošio više od 750 milijuna eura u dva prijelazna roka na brojne igrače, a nadu polaže u mlade igrače koje potpisuje na dugogodišnje ugovore. 'Bluesi' su pronašli sivu zonu u Uefinom financijskom pravilniku, a rivali prate što rade i ne vjeruju. - Ne govorim ništa bez odvjetnika! - našalio se Jurgen Klopp, trener Liverpoola. 'Redsi' su izdvojili 42 milijuna eura ove zime za dovođenje Codyja Gakpa, ali taj je transfer sitnica u usporedbi s Chelseajevim poslovima u siječnju. Foto: Reuters/Telegram - Ne razumijem se u taj dio posla, što se može i ne može učiniti. To je velika količina novca, igrači koji su dovedeni su dobri igrači. Čestitam, ne razumijem kako je to moguće, ali nije ni na meni da to objašnjavam - dodao je Klopp uoči utakmici Premier lige protiv Wolverhamptona. Među silnim igračima koje je Chelsea doveo posebno se izdvajaju Mihailo Mudrik, kojeg su platili 70 milijuna eura, i Enzo Fernandes, koji će Chelsea koštati više od 120 milijuna eura.