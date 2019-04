Knežević: Briga me za reakcije; Tata: Može igrati i za Kamerun

Zanima me ponuda Srbije, zašto ne?! Gledam na to isključivo nogometno, a u Hrvatskoj mi perspektiva nije blistava, teško ću zaigrati za reprezentaciju.

Iznenadio je tim riječima Bojan Knežević (22), mladi hrvatski reprezentativac, igrač Dinama na posudbi u Lokomotivi. Nije htio potvrditi, ali zvao ga je predsjednik srpskog saveza Slaviša Kokeza.

- Zvali su me prije nekoliko dana, iako je bilo naznaka i ranije. Zatekao me poziv tog čovjeka. Objasnio mi je da uvjete mogu steći i da je odluka na meni. Mama i tata će stati iza moje odluke, oni se neće petljati u moj izbor. Svi moraju biti svjesni da ja sam odlučujem što ću napraviti, pa čak ni roditelji nemaju pravo i ne žele sudjelovati u mojem izboru.

'Ako Gračan nazove, sigurno neću ga neću odbiti'

- Sve je to još li-la, ne mogu u postocima reći koliko sam blizu, ali razmišljam o toj mogućnosti. Spreman sam i na negativne reakcije okoline, ali to me ne zanima previše, to je samo moja odluka i moj život - govori Bojan.

S Hrvatskom je izborio Euro do 21 godine, zaigrao je u jednoj kvalifikacijskoj utakmici, a tvrdi da ga Srbija ne zove za U-21 vrstu.

- U kratkom vremenu se ne bi moglo riješiti da igram za mladu reprezentaciju Srbije, oni su mene zvali radi budućnosti, mogućnosti igranja za A reprezentaciju. Ne znam nikoga iz mlade reprezentacije Srbije, ali ih pratim, Jović, Radonjić... igraju fantastično.

Vaš je otac pravoslavne vjere, a vi?

- Meni je to isto, ne izjašnjavam se ni kao pravoslavac ni kao katolik. To je praktički ista vjera, za mene nema razlike.

Jeste li razgovarali s HNS-om ili izbornikom Gračanom?

- Nisam. Spreman sam na razgovor s njima, ali samo ako oni iniciraju. Svjestan sam kolika je kvaliteta naše mlade reprezentacije, koliko sjajnih veznih igrača imamo, a ako Gračan nazove, sigurno ga neću odbiti.

'Neću se petljati, sin će odlučiti sam'

Gračan je ostao iznenađen.

- On je sigurno jedan od kandidata za nastup na Euru. Tu je, blizu momčadi. Bit će mi žao ako odluči promijeniti reprezentaciju. Ne želim misliti da je to gotova stvar, ali o svemu treba razgovarati. No ako sam igrač odluči igrati za neku drugu reprezentaciju, onda smo mi tu nemoćni - rekao nam je izbornjk U-21 reprezentacije i dodao:

- Htjeli smo i da Karačić igra za Hrvatsku, a on se odlučio za Australiju. Odbili su nas neki igrači iz Austrije i Švicarske, ne bih o imenima, ali odlučili su igrati za te selekcije. Rano je još reći što će biti s Kneževićem, ali očito će sve ovisiti o njemu.

I dok se srpski savez ne oglašava, otac Žarko Knežević naglasio nam je:

- Ja se u sinovu odluku neću petljati, poštovat ću je. Što bih ga ja trebao nešto nagovarati?! Nemam putovnicu Srbije, ali sam pravoslavac i mogu je dobiti. Oni to očito znaju. Bojana nisu zvali bez razloga - kaže tata Knežević.

- Moj sin ima podršku što god odluči. Neka igra i za Kamerun ako je to njegova želja! Uopće ne želim utjecati na njega. Sve je na njemu. Neka odluči hoće li prihvatiti poziv iz Srbije - zaključio je.