Knicksi poveli 2-0 protiv Cavsa, Spursi bez dvije važne zvijezde

New York Knicksi su u Madison Square Gardenu bili bolji od Cavaliersa (109-93), a odluku su donijeli početkom treće četvrtine serijom 18-0 iz izjednačenog rezultata 53-53. Cleveland je u zadnjoj četvrtini serijom 8-0 nakratko uzburkao situaciju, no Knicksi su odgovorili i mirno priveli dvoboj kraju.

Hart je s 26 koševa, pet trica i sedam asistencija predvodio New York, a Brunson je upisao double-double s 19 koševa i 14 asistencija. Towns je dodao 18 koševa i 13 skokova, Bridges 19, a Anunoby 14 koševa i tri blokade. Za Cleveland je Mitchell ubacio 26, Harden 18, a Allen spojio 13 koševa i 10 skokova.

Sljedeće dvije utakmice Cleveland igra kao domaćin, a prva je na rasporedu u noći sa subote na nedjelju u 2:00 sata po srednjoeuropskom vremenu.

Spursi bez Foxa i Harpera?

Na Zapadu San Antonio dočekuje Oklahoma City u trećoj utakmici bez dvije ključne zvijezde. Fox je ozljedio skočni zglob još u polufinalu i nije zaigrao u seriji protiv Thundera, a Harper je u drugoj utakmici ozlijedio butni mišić i napustio teren prije kraja. Spursi su unatoč tome u prvoj utakmici slavili zahvaljujući Wembanyami koji je u dvoboju s dva produžetka ubacio 41 koš i imao 24 skoka. OKC je u drugoj utakmici vratio udarac pobjedom 122-113 pa je serija izjednačena 1-1.

Ni kod Thundera nije sve u redu, Williams je obnovio ozljedu butnog mišića, a Mitchell je ozlijeđen pred kraj druge utakmice. Treća utakmica igra se u noći s petka na subotu u 2:30, a četvrta u noći s nedjelje na ponedjeljak u 2:00 sata po srednjoeuropskom vremenu.

