Oklahoma izjednačila protiv Spursa u finalu doigravanja

Košarkaši Oklahoma City Thundera pobijedili su San Antonio Spurse 122-113 u drugoj utakmici finala doigravanja Zapadne konferencije. Thundersi su izjednačili omjer na 1-1. Najviše koševa za pobjedničku momčad ostvario je Shai Gilgeous-Alexander s 30 poena i devet asistencija.

Alex Caruso ostvario je 17 poena s klupe, Chet Holmgren 13, a Jared McCain i Cason Wallace po 12 poena i Isaiah Hartenstein 10 poena. Kod Spursa najefikasniji je bio Stephon Castle s 25 poena, Devin Vassell dodao je 22 dok je Victor Wembanyama ostvario 21 poen, 17 skokova, šest asistencija i četiri blokade. Oklahomi je ovo druga pobjeda u sedam međusobnih susreta protiv Spursa.

Tijekom prvog poluvremena Thundersi su ostali bez eka Jalena Williamsa koji i dalje ima problema s lijevom zadnjom ložom te je zbog istegnuća lože propustio već šest utakmica doigravanja ove sezone. Probleme su imali i Spursi za koje nije nastupao De'Aaron Fox zbog bolova u gležnju, a tijekom treće četvrtine ozlijedio se i Dylan Harper koji ga je mijenjao. ž

Devet minuta prije kraja, San Antonio se tricom Harrisona Barnesa približio na 99-97. Nakon toga, Thunder je napravio seriju 11-0 u sljedeće dvije i pol minute za vodstvo 110-97. Gilgeous-Alexander je pred kraj utakmice košem potvrdio pobjedu.