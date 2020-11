'Kockasti' ponovite 2011. godinu i opet srušite Turke na Martinje

Na današnji smo datum prije devet godina pobijedili Tursku u Istanbulu 3-0 u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Isti grad, isti datum, neka i rezultat bude opet na našoj strani

<p>Turska u 2020. godini još ne zna za pobjedu, neka se tradicija nastavi i večeras. <strong>Hrvatska</strong> je u svojoj nogometnoj povijesti vodila mnoge bitke s Turcima na travnjaku, sjećamo se i one od 11.11.2011. godine. Tada smo u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za Euro 2012 u Istanbulu pobijedili 3-0. Devet godina poslije, isti datum, prijateljska utakmica. Opet Martinje, neka opet “kockastima” bude sretno na Bosporu.</p><p> </p><p>- Svaka nam je utakmica važna, pa i taj susret s Turskom. Probat ćemo igrače koji prije nisu imali puno prilike igrati za reprezentaciju. Svi će dobiti šansu jer nas nakon toga čekaju dvije teške utakmice i nama je cilj da ostanemo u elitnoj skupini Lige nacija. Bit će teško i zahtjevno, pogotovo jer nas čekaju duga putovanja, ali sve želimo pobijediti - rekao je Zlatko Dalić, nakon dolaska u Istanbul.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening hrvatske nogometne reprezentacije</strong></p><p>Korona virusi ozljede stvaraju Daliću puno problema uoči ove tri utakmice. Podsjetimo, nakon Turske nas čekaju dvije posljednje utakmice u Ligi nacija. Gostovanje kod Švedska i Portugal u Splitu. To će biti to od naših srebrnih za 2020.</p><p>Tursku smo golom <strong>Gorana Vlaovića </strong>pobijedili u prvoj povijesnoj utakmici na velikim natjecanjima. Bilo je to na Euru 1996. godine, a 12 godina poslije smo u Beču izgubili na penale u četvrtfinalu Eura. Bila je to noć koju ćemo uvijek pamtiti. Mnogi su Hrvati završili u suzama. Revanširali smo se Turcima u spomenutim dodatnim kvalifikacijama za Euro 2011. godine, a pobijedili smo ih i na Euru 2016. godine u Parizu.</p><p>Posljednji smo puta smo igrali u kvalifikacijama za SP 2018. godine. U Zagrebu je bilo 1-1, a u Turskoj 1-0 za domaćina. U toj smo porazu oštećeni za penal kod 0-0. Zlatko Dalić mogao bi izvesti ovaj sastav: Sluga, Juranović, Uremović, Vida, Bradarić, Badelj, Kovačić, Rog, Pašalić, Oršić, Budimir.</p><p> </p>