'Kod Gattusa se nisi imao za što uhvatiti, a ne razumijem one kojima Garcia nije dobar...'

Rijeka i Hajduk sastaju se već četvrti put ove sezone! U prethodna tri ogleda ostvarili su po jednu pobjedu i remi. Ovoga puta remija nema, u polufinale Kupa može samo jedan. Zadnji derbi dobio je prije desetak dana Hajduk na Poljudu (1-0), sada se sastaju na Rujevici...

POGLEDAJTE VIDEO: Varaždin - Hajduk

Pokretanje videa... 01:55 Varaždin - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Ovaj sustav natjecanja mi se ne sviđa baš. Prije nekoliko godina, kad sam igrao u Rijeci, igrali smo protiv Osijeka Kup na dvije utakmice, i te smo sezone ukupno sastali šest puta. Svako malo Osijek... Rijeka i Hajduk će ove sezone igrati pet puta... Svjestan sam zašto je sustav natjecanja takav kakav je i da je želja i interes vodstva saveza da se svako malo igra neki derbi, ali čini mi se da bi bila veća draž i iščekivanje kad bi se igralo dvaput, jedanput doma, jedanput u gostima, plus eventualno Kup... - smatra Franko Andrijašević (34).

Franko je Hajdukovo dijete, ali najveću slavu i uspjehe doživio je u dresu Rijeke. Mnogi su ga nakon odluke o povratku iz Kine očekivali ponovno na Rujevici, ali on se odlučio za susjedstvo - za drugoligaša Orijent.

- Bile su dvije opcije, ostanak u nekom drugom klubu u Kini ili povratak u Europu. Opcije u Kini nisu bile zadovoljavajuće, neke koje su u međuvremenu stigle iz inozemstva sam odbio jer nisam želio ostaviti obitelj, a ponude iz HNL-a nisu bile zadovoljavajuće pa sam se odlučio zahvaliti im i ostati kući uz obitelj i zbog toga sam prihvatio ponudu Orijenta. Znao sam ljude koji vode klub odavno, imamo dosta zajedničkih interesa i to je na koncu presudilo.

HNL, naravno, prati...

- Ha, pratio sam ga redovito dok sam bio u Kini, a kako ne bih pratio sada kad sam tu. Sve gledam, sve pratim... Vjerujem da ću ići i na Rujevicu večeras, kasni je termin pa ću vjerojatno stići riješiti sve obaveze, pospremiti djecu u krevet i otići na utakmicu...

A rasplet...

- Zanimljivo je ove godine i u ovom tjednu bi se puno toga moglo rasplesti. Realno, Rijeci je ostao samo Kup kao prilika da osvoje trofej, teško mogu nadoknaditi ogromnu bodovnu razliku, pogotovo što su dva kluba odmakla, a ne samo jedan... I Hajduk traži svoju priliku u Kupu. Ako ne pobijedi u nedjelju Dinamo, može se i on oprostiti od naslova. Dinamo ima jaku momčad. Kiksao je i on nekoliko puta, ali sad su mu ostala domaća natjecanja i u nastavku sezone bit će odmorniji. Za Rijeku i Hajduk ogled u Kupu je utakmica koja im produžava nadu u uspješnost sezone.

Rijeka se uoči večerašnje utakmice hrabri sjajnim nastupima u Europi i visokom pobjedom u Jadranskom derbiju (5-0) na domaćem terenu na Rujevici, Hajduk pak pobjedom prije desetak dana u Jadranskom derbiju odigranom na Poljudu.

- Ne bih rekao da se i jedni i drugim imaju pravo hrabriti zbog te dvije utakmice. Od one visoke pobjede Rijeke prošlo je mnogo vremena, a pobjeda Hajduka je izborena na Poljudu s igračem više. Današnja utakmica bit će potpuno druga priča i zbog toga što se igra na jednu utakmicu. Tko pobijedi - nosi puni plijen. Nema popravnoga. Nadam se da će biti i bolji derbi od zadnjega, jer je u njemu mnogo toga nedostajalo, nisam bio oduševljen prikazanom igrom ni s jedne ni s druge strane.

Teško je predvidjeti kako će večeras krenuti utakmica, hoće li to biti taktičko nadigravanje dvojice španjolskih trenera ili otvorena bitka od prve minute. Da se pita Franka, on bi - napao...

- Nema se tu što čekati, pobjeda je nužna za prolaz i ja bih napao od prve minute, pa što bude. S jedne i druge strane ima igrača koji mogu napraviti razliku i nema se tu što taktizirati. Ali vidjet ćemo što će reći Španjolci, vidjet ćemo što su oni za nas pripremili - kaže Andrijašević i dodaje:

- Hajduk puno bolje igra pod Garcijom nego li pod Gattusom kod kojeg se nisi imao za što uhvatiti. Možda jedno vrijeme za rezultat, i to je to. Kod Garcije je drugačije, čuo sam i od igrača koje je trenirao mnoge lijepe stvari o njemu. Dobro trenira momčad, dobro slaže postavu i vodi je, nekad su bolji ili lošiji, ali po meni je dobar trener i radi dobar posao. Svi znamo da u Splitu nikad nema strpljenja, ali nepojmljivo mi je da se govori da on nije za Hajduk i da je pred otkazom. Uostalom, po imenima, ima igrače koji se mogu boriti za vrh, a opet imaju dosta mladih igrača iz vlastite škole. Teško je meni govoriti sa strane, ali po onome što vidim - ima tu kvalitete. Lani je Rijeka osvojila duplu krunu, a kad igrače te momčadi usporedite s igračima Dinama i Hajduka, ne biste stavili dvojicu u momčad lige. Ali su zato imali atmosferu i zajedništvo i to je na koncu presudilo.

Nastavio je...

- Rijeka je s druge strane napravila veliki posao prolaskom Omonije i nitko danas neće pričati o velikom zaostatku u prvenstvu. To je veliki podvig i poticaj, ali ih je koštao svježine, vidjeli ste protiv Lokomotive da su bili umorni i tromi... Njihova je prednost domaći teren i podrška tribina, ali i kvaliteta, pogotovo Fruka koji se digao s dva gola Omoniji. On je velika prevaga, uostalom, zabio je hat-trick u zadnjem Jadranskom derbiju na Rujevici i sigurno je da će biti najveća prijetnja Hajduku.

Orijent je računao da će s Andrijaševićem u sastavu napasti plasman u elitni rang, ali je sad bliže donjem domu.

- Nismo bajno krenuli, ali nakon 12 utakmica bez pobjede svladali smo Jarun u gostima i momčad je malo prodisala. Mladi smo, nadam se da će ova pobjeda biti poticaj za dalje. Ove godine je tako, borba za opstanak, a dogodine što bude...

S Frankom u postavili ili...

- Nastavljam dalje... Osjećam se dobro, žao mi je prekidati karijeru kad još mogu. Neću ništa planirati, poznavajući svoju sudbinu, najbolje je poklopiti se ušima i čekati razvoj situacije, ha, ha, ha...