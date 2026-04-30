SUCI 33. KOLA

Kolarić osmi put sudi Hajduku

Piše Domagoj Vugrinović,
Što se vrha HNL-a tiče, priča je riješena. Dinamo je novi prvak, dok je Hajduk već prije osigurao drugo mjesto. Ipak, vodi se žestoka borba za posljednje sigurno mjesto koje vodi u Europu, a šef sudaca, Francuz Bertrand Layec, odredio je suce za 33. kolo hrvatskog prvenstva.

Ovog tjedna nema utakmica u petak, već će se igrati u subotu, nedjelju i ponedjeljak. Prva je na rasporedu u subotu utakmica Gorice i Dinama u 16 sati. Sudit će Ivan Vukančić, a pomagat će mu Dino Knez i Toni Kontrec. Četvrti sudac bit će Mateo Erceg, dok će u VAR sobi biti Dario Bel. Subotnji program završit će susret između Vukovara i Osijeka (18.45), a pravdu će dijeliti Splićanin Duje Strukan. Pomagat će mu Alen Jakšić, Vedran Đukan i Marko Crnojević, dok će u VAR-u biti Mario Zebec.

U nedjelju vrlo važnu utakmicu od 16 sati igrat će Rijeka, koja pokušava smanjiti zaostatak za Varaždinom. Momčad Victora Sancheza gostovat će na Maksimiru kod Lokomotive. Glavni sudac bit će Ante Terzić, a pomagat će mu Marjan Tomas, Luka Vidak i četvrti sudac Antonio Škobić. U VAR-u će sve kontrolirati Osječanin Dario Bel.

Posljednja nedjeljna utakmica igra se između Hajduka i Varaždina od 18.45. Glavni sudac na Poljudu bit će Patrik Kolarić, kojemu je to već osmi put ove sezone da sudi Hajduku. U VAR-u će biti Tihomir Pejin, dok će mu na terenu pomagati Ivan Starčević, Sanja Rođak Karšić i četvrti sudac Ivan Šantić.

Kolo će zatvoriti utakmica Istre i Slavena, koja počinje u ponedjeljak u 18 sati. Glavni sudac na Aldo Drosini bit će Filip Dragašević, a pomagat će mu Anto Marić i Marko Maloča, dok će četvrti sudac biti Ante Čulina. U VAR sobi glavni će biti iskusni Ivan Bebek.

