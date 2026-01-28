Kolega ostvario najbolji rezultat u sezoni taman uoči Zimskih igara! Rodeš je pregazio kolac

Norveška skijaška zvijezda Henrik Kristoffersen u srijedu je po rekordni, peti put pobijedio u noćnom slalomu za Svjetski kup u austrijskom Schladmingu impresivnim nastupom, pogotovo u drugoj vožnji, a bodove je osvojio i hrvatski reprezentativac Samuel Kolega koji je završio na 14. mjestu, što mu je najbolji plasman u ovoj sezoni.

Kristoffersen je nakon prve vožnje imao 15 stotinki zaostatka za vodećim sunarodnjakom Atleom Lieom McGrathom, da bi se odvažnim nastupom u drugoj vožnji našao na vodećoj poziciji prije nastupa njegovog reprezentativnog kolege. McGrathu nije uspjela vožnja kao u prvom 'laufu', a sedmi rezultat druge vožnje donio mu je ukupno drugo mjesto s 34 stotinke zaostatka za Kristoffersenom.

"Nakon svega što mi se događalo u posljednje vrijeme, ovo je nevjerojatno. Nikad ne plačem od boli i tuge, ali danas sam se rasplakao - ovo su suze radosnice. Mislim da sada mogu reći - ovo je moja kuća", poručio je 31-godišnji Henrik Kristoffersen s pobjedničkog prijestolja u podnožju glasovite staze Planai.

Foto: Christian Bruna

Prvom ovosezonskom pobjedom, 34. u karijeri u Svjetskom kupu, a petom na ovom skijalištu, nadmašio je dosadašnje surekordere, dvojicu legendarnih domaćih skijaša - Marcela Hirschera i Benjamina Raicha.

Kristoffersenu i McGrathu se na postolju pridružio aktualni olimpijski pobjednik u ovoj disciplini, Francuz Clement Noel, koji je imao najbolje vrijeme druge vožnje, a za pobjednikom je zaostao 54 stotinke.

Foto: Christian Bruna

Samuel Kolega i Istok Rodeš su bili hrvatski predstavnici u drugoj vožnji. Kolega je u prvom nastupu osvojio 23. mjesto, a na vrlo zahtijevnoj drugoj stazi je ostvario deveto vrijeme, odlučivši se ne ulaziti u pretjerani rizik. Koliko je to bila dobra odluka pokazali su nastupi skijaša iza njega. Do cilja druge vožnje nisu stigla čak devetorica skijaša, a četvorica od njih su bili plasirani meu sedam najboljih u prvoj vožnji.

Nažalost, među onima koji nisu došli do cilja je bio i Istok Rodeš. Neposredno nakon prvog prolaznog vremena, Varaždinac je pregazio kolac u jednoj vertikali i morao je odustati.

Drugim mjestom u Schladmingu Atle Lie McGrath je s 452 boda preuzeo vodstvo u redoslijedu za slalomski Mali globus, ali ima samo jedan bod više od velikog prijatelja Lucasa Pinheira Braathena koji je večeras osvojio četvrto mjesto. Treći iz ove utrke, Francuz Clement Noel, treći je i među slalomašima s 435 bodova.

Samuel Kolega je s 81 bodom na 25. mjestu i na slalomu u Kranjskoj Gori početkom ožujka borit će se za plasman na završnicu Svjetskog kupa u Lillehammeru. Isto čeka i Filipa Zubčića koji je s 54 boda na 32. mjestu, dok je Rodeš 47. s 12 bodova.

U ukupnom redoslijedu je u uvjerljivom vodstvu Marco Odermatt s 1335 bodova. Drugoplasirani Pinheiro Braathen ima 798 bodova. Od hrvatskih skijaša najbolje je plasiran Zubčić, koji je sa 155 bodova na 38. mjestu.

Prije Olimpijskih igara, skijaši će se za bodove u Svjetskom kupu boriti još na spustu (1. veljače) u švicarskoj Crans Montani.