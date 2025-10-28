Koliko je Kovačevićev Dinamo bolji od prošlih? Pogledajte ovu statistiku koja puno toga govori

Dinamo je u prvenstvu otvorio sezonu gotovo isto kao i prošlu, s bitnom razlikom što je ovo ljeto u momčad uložio rekordnih 20 milijuna eura. I pogled na ljestvicu koji govori da sve razigraniji Hajduk bježi tri boda navijačima "modrih" ne ulijeva previše povjerenja.

Neki idu toliko daleko da treneru Mariju Kovačeviću pokazuju palac dolje i zazivaju smjenu koja prošle sezone (u čak tri navrata) nije donijela ništa dobroga. No koliko je Kovačević zapravo bolji ili lošiji u odnosu na prethodnike? I dok u Europi mnogi pokazuju palac gore hrvatskom doprvaku, koji sa sedam bodova ima jako lijepu priliku izboriti proljeće u Europskoj ligi, u HNL-u nanovo složena momčad ima velike probleme. Poraz u Vukovaru bio joj je već treći, uz jedan remi u 11 utakmica.

Usporedili smo ulazak u prvenstvo ove s protekle četiri sezone, od koje je triput bio prvak. U isto vrijeme prije godinu dana "modri" su imali dva boda manje, a još prije toga je foteljom (doduše, zbog poraza u Münchenu u Ligi prvaka 9-2) platio Sergej Jakirović (nakon šest prvenstvenih kola), a naslijedio ga Nenad Bjelica.

Sezonu prije toga Dinamo je otvorio s Igorom Bišćanom kao trenerom koji je također smijenjen zbog europskog debakla i ispadanja od AEK-a u Ligi prvaka, nakon samo tri kola u HNL-u i dva poraza u 17 utakmica. Kovačeviću je ovo bio treći i samo je prošle sezone Dinamo nakon 11 kola HNL-a imao toliko (uz remi više). Samo je jedan poraz, onaj od Hajduka, potpisao Jakirović, a druga dva Bjelica. Otkaz je prije trećeg poraza već bio na stolu treneru.

Statistika Dinama u HNL-u

Godinu ranije (2023/24.), uz isti broj bodova kao i ove sezone, Dinamo je u dramatičnom finišu uzeo naslov. S obzirom na ulaganja, to je nešto što plavi navijači ove sezone sigurno nisu predviđali, nego šetnju do titule. S obzirom na igru, iz ove pozicije teško da će tako i biti.

Gotovo savršen učinak prije tri godine (2022/23.) i samo dva ispuštena boda u prvih 11 utakmica imao je Ante Čačić kao trener, ali i uvjerljivo najviše postignutih golova (34). Dinamo ih sad u prvenstvu zabija nikad manje u analiziranom razdoblju, 22. No i primio je svega devet, što je bitan pomak u odnosu na prethodne tri sezone.

Prije četiri godine, kad je na klupi maksimirskog kluba bio Damir Krznar, Dinamo je nakon 11 kola imao 25 bodova i završio prvenstvo sa sedam bodova pred Hajdukom, potvrdivši naslov kolo prije kraja. Uvid u statistiku govori i da je Dinamo te sezone imao najveći posjed lopte u prvih 11 kola, gotovo dvije trećine vremena. Ove sezone je po tom kriteriju nikad slabiji s 58,6 posto.

Gledajući koliko je preživio poraza prije smjene u posljednjih nekoliko godina, od Kovačevića su manje kredita imali i Bišćan (dva poraza) i Igor Jovićević (dva poraza). Učinak u Europi zasad ga drži u sedlu, ali i prošla je sezona po tom kriteriju djelovala sjajno, Dinama je jedan gol dijelio od nokaut-faze Lige prvaka, dok je na domaćem planu konstantno kašljao i završio sezonu bez trofeja. Hoće li se ovaj put nešto promijeniti?