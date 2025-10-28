Obavijesti

ANALIZA ULASKA U SEZONU

Koliko je Kovačevićev Dinamo bolji od prošlih? Pogledajte ovu statistiku koja puno toga govori

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Varaždin: Utakmica 34. kola Supersport HNL-a između NK Varaždin i HNK Rijeka | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Trener Dinama Mario Kovačević je pod pritiskom, ali europski uspjeh ga spašava. Samo jednom u prošlih pet sezona "modri" su imali manje bodova u 11 kola HNL-a, i tad nisu bili prvaci

Dinamo je u prvenstvu otvorio sezonu gotovo isto kao i prošlu, s bitnom razlikom što je ovo ljeto u momčad uložio rekordnih 20 milijuna eura. I pogled na ljestvicu koji govori da sve razigraniji Hajduk bježi tri boda navijačima "modrih" ne ulijeva previše povjerenja.

Pokretanje videa...

Gol Vukovara u susretu Vukovar - Dinamo 1-0 01:09
Gol Vukovara u susretu Vukovar - Dinamo 1-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Neki idu toliko daleko da treneru Mariju Kovačeviću pokazuju palac dolje i zazivaju smjenu koja prošle sezone (u čak tri navrata) nije donijela ništa dobroga. No koliko je Kovačević zapravo bolji ili lošiji u odnosu na prethodnike? I dok u Europi mnogi pokazuju palac gore hrvatskom doprvaku, koji sa sedam bodova ima jako lijepu priliku izboriti proljeće u Europskoj ligi, u HNL-u nanovo složena momčad ima velike probleme. Poraz u Vukovaru bio joj je već treći, uz jedan remi u 11 utakmica.

Usporedili smo ulazak u prvenstvo ove s protekle četiri sezone, od koje je triput bio prvak. U isto vrijeme prije godinu dana "modri" su imali dva boda manje, a još prije toga je foteljom (doduše, zbog poraza u Münchenu u Ligi prvaka 9-2) platio Sergej Jakirović (nakon šest prvenstvenih kola), a naslijedio ga Nenad Bjelica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Navijači Dinama izgubili živce: Taman je Tudor završio na burzi, Kovačeviću hvala i doviđenja! 01:02
Navijači Dinama izgubili živce: Taman je Tudor završio na burzi, Kovačeviću hvala i doviđenja! | Video: 24sata/pixsell
NISU ZADOVOLJNI Navijači Dinama izgubili živce: Taman je Tudor završio na burzi, Kovačeviću hvala i doviđenja!
Navijači Dinama izgubili živce: Taman je Tudor završio na burzi, Kovačeviću hvala i doviđenja!

Sezonu prije toga Dinamo je otvorio s Igorom Bišćanom kao trenerom koji je također smijenjen zbog europskog debakla i ispadanja od AEK-a u Ligi prvaka, nakon samo tri kola u HNL-u i dva poraza u 17 utakmica. Kovačeviću je ovo bio treći i samo je prošle sezone Dinamo nakon 11 kola HNL-a imao toliko (uz remi više). Samo je jedan poraz, onaj od Hajduka, potpisao Jakirović, a druga dva Bjelica. Otkaz je prije trećeg poraza već bio na stolu treneru.

Statistika Dinama u HNL-u

Foto: Sofascore za 24sata

Godinu ranije (2023/24.), uz isti broj bodova kao i ove sezone, Dinamo je u dramatičnom finišu uzeo naslov. S obzirom na ulaganja, to je nešto što plavi navijači ove sezone sigurno nisu predviđali, nego šetnju do titule. S obzirom na igru, iz ove pozicije teško da će tako i biti.

Gotovo savršen učinak prije tri godine (2022/23.) i samo dva ispuštena boda u prvih 11 utakmica imao je Ante Čačić kao trener, ali i uvjerljivo najviše postignutih golova (34). Dinamo ih sad u prvenstvu zabija nikad manje u analiziranom razdoblju, 22. No i primio je svega devet, što je bitan pomak u odnosu na prethodne tri sezone.

TKO ĆE BITI PRVAK? Kladionice reagirale na poraz Dinama. Hajduku šanse rastu
Kladionice reagirale na poraz Dinama. Hajduku šanse rastu

Prije četiri godine, kad je na klupi maksimirskog kluba bio Damir Krznar, Dinamo je nakon 11 kola imao 25 bodova i završio prvenstvo sa sedam bodova pred Hajdukom, potvrdivši naslov kolo prije kraja. Uvid u statistiku govori i da je Dinamo te sezone imao najveći posjed lopte u prvih 11 kola, gotovo dvije trećine vremena. Ove sezone je po tom kriteriju nikad slabiji s 58,6 posto.

Gledajući koliko je preživio poraza prije smjene u posljednjih nekoliko godina, od Kovačevića su manje kredita imali i Bišćan (dva poraza) i Igor Jovićević (dva poraza). Učinak u Europi zasad ga drži u sedlu, ali i prošla je sezona po tom kriteriju djelovala sjajno, Dinama je jedan gol dijelio od nokaut-faze Lige prvaka, dok je na domaćem planu konstantno kašljao i završio sezonu bez trofeja. Hoće li se ovaj put nešto promijeniti?

