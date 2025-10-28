U nogometu se bodovi nikad ne upisuju unaprijed, a to su, na gorki način, u ponedjeljak vidjeli nogometaši Dinama. Kovačević je rotirao sastav, a igrači iz drugog plana se nisu dokazali
Navijači Dinama izgubili živce: Taman je Tudor završio na burzi, Kovačeviću hvala i doviđenja!
Nogometaši Dinama podbacili su i kiksali u utakmici 11. kola HNL-a. Zagrebački klub bio je lider prvenstva uoči prošlog kola zahvaljujući boljoj gol razlici od Hajduka, ali splitski klub "pobjegao" je na tri boda prednosti zahvaljujući pobjedi i kiksu "modrih", koji su izgubili 1-0 na gostovanju od Vukovara 1991.
Dinamo je u četvrtak remizirao u trećem kolu Europske lige protiv Malmoa, ali malo je tko očekivao da će momčad Marija Kovačevića nakon te utakmice ispustiti bodove u prvenstvu. I to protiv zadnjeplasirane momčadi koja igra prvu sezonu u HNL-u, uz svo dužno poštovanje prema nogometašima Vukovara.
Ipak, u nogometu se bodovi nikad ne upisuju unaprijed, a to su, na gorki način, u ponedjeljak vidjeli nogometaši Dinama. Kovačević je rotirao sastav, a igrači iz drugog plana se nisu dokazali. Jasno, navijači Dinama nisu zadovoljni nakon poraza. Najviše kritika dobio je trener, koji je nakon poraza preuzeo odgovornost na konferenciji za javnost.
Ovo su neki od najpopularnijih komentara na Facebooku ispod objave Dinama, koji je napisao kratko i jasno 'Kraj' u opis utakmice uz grafiku rezultata.
- "Gospodine treneru, ne želim koristiti teške riječi. Ali vi ste apsolutni poluamater od trenera i nedostojni Dinama. Ako imate, kako tvrdite, svoje ja, onda podnesite neopozivu ostavku."
- "Treći poraz u HNL-u, Kovačeviću hvala i doviđenja! Teška sramota igrača."
- "Trebali ste povesti Čabraju sa sobom u autobus za Zagreb."
- "Tudor je na burzi, taman je danas predao papire."
- "Dovedite Antu Čačića da osvoji to s pola snage!"
- "Negledljiva utakmica. Na stranu loš teren i umor, klub poput Dinama ne smije si dopustiti ovakvu utakmicu protiv Vukovara. To je nedopustivo. Loša taktika i katastrofalni pojedinci."
- "Igra prvoplasirani protiv zadnjeg, a ne mogu napisati ništa drugo nego, najblaže rečeno, zaslužena pobjeda Vukovara. Neka na tome ostane."
- "Ne mogu opisati kako se osjećam. Dobro uđemo u sezonu, i onda nas izdominiraju male momčadi i svi protiv nas igraju bolji nogomet, ne pokazuju strah. Prije su se svi bojali Dinama., a čini mi se da polako gubimo taj mentalitet. Da smo pobijedili lokose ili Goricu, hladno bi bili na šest-sedam bodova prednosti, a sada moramo loviti minus."
Nogometaše Dinama čeka utakmica protiv hrvatskog prvaka Rijeke 1. studenog. "Modri" su slavili 2-0 u prvom susretu, a ove su sezone pokazali bolju formu u derbijima nego "malim" utakmicama. Takvo će im izdanje biti potrebno i u subotu.
