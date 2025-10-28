Navijači Dinama izgubili živce: Taman je Tudor završio na burzi, Kovačeviću hvala i doviđenja!

Nogometaši Dinama podbacili su i kiksali u utakmici 11. kola HNL-a. Zagrebački klub bio je lider prvenstva uoči prošlog kola zahvaljujući boljoj gol razlici od Hajduka, ali splitski klub "pobjegao" je na tri boda prednosti zahvaljujući pobjedi i kiksu "modrih", koji su izgubili 1-0 na gostovanju od Vukovara 1991.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:09 Gol Vukovara u susretu Vukovar - Dinamo 1-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Dinamo je u četvrtak remizirao u trećem kolu Europske lige protiv Malmoa, ali malo je tko očekivao da će momčad Marija Kovačevića nakon te utakmice ispustiti bodove u prvenstvu. I to protiv zadnjeplasirane momčadi koja igra prvu sezonu u HNL-u, uz svo dužno poštovanje prema nogometašima Vukovara.

Ipak, u nogometu se bodovi nikad ne upisuju unaprijed, a to su, na gorki način, u ponedjeljak vidjeli nogometaši Dinama. Kovačević je rotirao sastav, a igrači iz drugog plana se nisu dokazali. Jasno, navijači Dinama nisu zadovoljni nakon poraza. Najviše kritika dobio je trener, koji je nakon poraza preuzeo odgovornost na konferenciji za javnost.

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ovo su neki od najpopularnijih komentara na Facebooku ispod objave Dinama, koji je napisao kratko i jasno 'Kraj' u opis utakmice uz grafiku rezultata.

"Gospodine treneru, ne želim koristiti teške riječi. Ali vi ste apsolutni poluamater od trenera i nedostojni Dinama. Ako imate, kako tvrdite, svoje ja, onda podnesite neopozivu ostavku."

"Treći poraz u HNL-u, Kovačeviću hvala i doviđenja! Teška sramota igrača."

"Trebali ste povesti Čabraju sa sobom u autobus za Zagreb."

"Tudor je na burzi, taman je danas predao papire."

"Dovedite Antu Čačića da osvoji to s pola snage!"

"Negledljiva utakmica. Na stranu loš teren i umor, klub poput Dinama ne smije si dopustiti ovakvu utakmicu protiv Vukovara. To je nedopustivo. Loša taktika i katastrofalni pojedinci."

"Igra prvoplasirani protiv zadnjeg, a ne mogu napisati ništa drugo nego, najblaže rečeno, zaslužena pobjeda Vukovara. Neka na tome ostane."

"Ne mogu opisati kako se osjećam. Dobro uđemo u sezonu, i onda nas izdominiraju male momčadi i svi protiv nas igraju bolji nogomet, ne pokazuju strah. Prije su se svi bojali Dinama., a čini mi se da polako gubimo taj mentalitet. Da smo pobijedili lokose ili Goricu, hladno bi bili na šest-sedam bodova prednosti, a sada moramo loviti minus."

Nogometaše Dinama čeka utakmica protiv hrvatskog prvaka Rijeke 1. studenog. "Modri" su slavili 2-0 u prvom susretu, a ove su sezone pokazali bolju formu u derbijima nego "malim" utakmicama. Takvo će im izdanje biti potrebno i u subotu.