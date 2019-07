Novi trener? Jedino je logično da Burić nastavi gdje je stao

Odmah nakon sinoćnje blamaže svih blamaža, nakon ispadanja od malteške Gzire, čelnici Hajduka povukli su se na drugi kat Poljuda, gdje su vagali odluku što i kako dalje, koje poteze povući kako bi se što prije osigurao mir, jer sezona je tek počela. Konačnu odluku su odgodili, no većina ih je bila za smjenu Siniše Oreščanina.

Jednostavno, preveliki je ovo bio udarac da bi ga trener preživio na klupi. Ne samo zbog hijerarhijske, nego i zbog direktne odgovornosti. Oreščanin je uigravao i izabrao momčad koja je upisala najgori europski poraz u 108 godina dugoj povijesti kluba i mora otići. Doduše, morao je otići onog časa kad se drznuo napisati priopćenje protiv nadređenih u klubu, no to je već neka druga priča.

Pa iako smjena još formalno nije obavljena, već su počele špekulacije tko bi ga mogao zamijeniti na užarenoj Hajdukovoj klupi, tko je trener koji bi na brzinu ''pogasio požar'', ali i bio prihvatljiv svim važnim faktorima na Poljudu. Jedno ime nameće se samo do sebe, ime Damira Burića, koji ima znanja i iskustva, dobro poznaje prilike na Poljudu, i trenutačno je bez angažmana.

Podsjetimo, u ljeto 2016. godine, tadašnji Nadzorni odbor Hajduka smijenio je predsjednika Marina Brbića, sportski direktor Goran Vučević odstupio je sam, a u nedostatku dvojice glavnih ljudi, Burić je dobio odriješene ruke i fond od 15 milijuna kuna da privede kraju sezonu i posloži momčad za narednu.

No bila je to suradnja kratkog daha. Burić je započeo slagati momčad, ali mu se vrlo brzo novi predsjednik Ivan Kos zahvalio jer je imao različito viđenje budućnosti kluba. Kos je tada kontaktirao Nenada Bjelicu, koji na koncu nije potvrđen, pa je na klupu Hajduka zasjeo Slovenac Marijan Pušnik, a sportski direktor postao je Portugalac Mario Branco.

I kako to obično biva u životu, jer ''Kolo sreće se okreće...'', tako bi se nakon povratka Marina Brbića, sada na Poljud mogao vratiti i Damir Burić. Daleko je to od dogovora i gotovog posla, nema još ni službene potvrde o smjeni Oreščanina, a kamo li o tome da je Burić kandidat ili da je kontaktiran, no u preslagivanju koje neminovno slijedi, Damir Burić nameće se kao ozbiljno i logično rješenje.

Burić se spominjao nakon smjene voditelja Akademije Krešimira Gojuna, no on sam je otklonio mogućnost preuzimanja Akademije zbog toga što se i dalje želi baviti seniorskim nogometom. Trenutačno je slobodan, no i dalje uživa beneficije ugovora s Greuther Fürthom koji ga je smijenio prije šest mjeseci. Ideja da se Brbić i Burić tri godine nakon smjene vrate i nastave započeti posao je zanimljiva, a kad je Hajduk u pitanju, baš ništa nije nemoguće...