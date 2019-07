Oreščanin sigurno ide, logičan nasljednik je Damir Burić...

Lako je biti general nakon bitke, no činjenica je da su neki od nas upirali prstom i propitkivali kako će se međusobne svađe i borba za prevlast u klubu odraziti na momčad na početku sezone.

Svi odgovorni, počevši od predsjednika Marina Brbića preko trenera Siniše Oreščanina, do igrača u svlačionici, uvjeravali su nas kako nisu uzdrmani i kako će se brzo sve zaboraviti. No nije. I neće. Duh je pušten iz boce i više ga nitko ne može vratiti.

Umjesto da se bave prijelaznim rokom i slaganjem momčadi i igre, trener i stožer bavili su se dvorskim spletkama i pisanjem priopćenja podrške smijenjenom šefu Akademije Krešimiru Gojunu. I kako je to rezultiralo? Rezultiralo je najgorim europskim porazom u povijesti kluba, blamažom par excellance, daleko većom od blamaža protiv Debrecena, Shelbournea... I to protiv koga, protiv malteške Gzire!?

Doduše, slušajući trenera Sinišu Oreščanina, koji je na press konferenciji bio potpuno šokiran, kako biranim riječima govori o Maltežanima, čovjek bi pomislio da ne priča o Gziri United, nego u najmanju ruku o Manchester Unitedu. ''Oni su dobri'', ''Ima tu dobrih igrača'', ''Vidjeli ste dva europska gola'', ''Taktički su bili jako dobro postavljeni''....

Gospodine Oreščaninu, ne, nisu to ''ribari'', ali nije to ni momčad na razini Hajduka. A ako je na razini Hajduka, onda je to vaš problem i krivnja, zbog toga što imate na raspolaganju i bolje uvjete, i bolje igrače... Ma, suvišno je i nabrajati...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ono što navijače Hajduka a i cjelokupnu sportsku javnost najviše zanima je što će se događati. Večeras ništa, svi su otišli kućama, odlučili su prespavati ovu blamažu i hladne glave donijeti odluku. Naravno, ako će nekome san uopće noćas doći na oči.

No ono što se može iščitati između redaka je da je Siniša Oreščanin praktično već bivši trener, samo se čeka formalna odluka predsjednika Uprave, kao i potvrda Nadzornog odbora, koji po hijerarhiji odluku o smjeni trenera mora potvrditi. Takva je odluka očekivana, jednostavno ne postoji način da nakon ove blamaže svi skupa nastave dalje. Samo je pitanje hoće li se sve skupa zaustaviti na Oreščaninu i tko će ga naslijediti na klupi. Jedno od logičnih i mogućih rješenja je povratak Damira Burića, koji je u prošlosti već surađivao s Brbićem, a trenutno je slobodna bez angažmana...