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NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA

Kolumbija i Gana za povijest! Ovo se još nije vidjelo na SP-u

Piše Ivan Kužela,
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Kolumbija i Gana za povijest! Ovo se još nije vidjelo na SP-u
Foto: KYLIE GRAHAM
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Kolumbija je srušila Ganu golom Ariasa, ali Mundijal je dobio jedan zanimljivi i povijesni trenutak. Obje momčadi morale su mijenjati već prije 15. minute po prvi put u povijesti Mundijala

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Nogometaši Kolumbije pobijedili su Ganu u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva golom Jhona Ariasa u 14. minuti susreta. Međutim, jedan detalj sa susreta bit će upisan u povijesne knjige Mundijala.

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Obje reprezentacije su prvi put u povijesti SP-a napravile izmjenu prije 15. minute utakmice. U 8. minuti kolumbijski napadač Jhon Córdoba se uhvatio za nogu nakon intenzivnijeg sprinta za protivnikom. Morao je napustiti igru, a zamijenio ga je Luis Suárez koji je samo nekoliko minuta nakon ulaska asistirao za pogodak.

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Samo pet minuta kasnije Gani se ozlijedio desni bočni Marvin Senaya, kojeg je zamijenio Alidu Seidu. Prvi put u povijesti SP-a se dogodilo da su obje reprezentacije izvršile zamjenu prije isteka 15. minute, što je poremetilo plan obojice izbornika za daljnji tijek susreta.

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Foto: KYLIE GRAHAM

Kolumbija će igrati u osmini finala protiv Švicarske. Ako prođu Europljane, u četvrtfinalu idu na pobjednika susreta Argentine i Egipta.

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