Kolumbija i Gana za povijest! Ovo se još nije vidjelo na SP-u

Nogometaši Kolumbije pobijedili su Ganu u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva golom Jhona Ariasa u 14. minuti susreta. Međutim, jedan detalj sa susreta bit će upisan u povijesne knjige Mundijala.

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Obje reprezentacije su prvi put u povijesti SP-a napravile izmjenu prije 15. minute utakmice. U 8. minuti kolumbijski napadač Jhon Córdoba se uhvatio za nogu nakon intenzivnijeg sprinta za protivnikom. Morao je napustiti igru, a zamijenio ga je Luis Suárez koji je samo nekoliko minuta nakon ulaska asistirao za pogodak.

Samo pet minuta kasnije Gani se ozlijedio desni bočni Marvin Senaya, kojeg je zamijenio Alidu Seidu. Prvi put u povijesti SP-a se dogodilo da su obje reprezentacije izvršile zamjenu prije isteka 15. minute, što je poremetilo plan obojice izbornika za daljnji tijek susreta.

Foto: KYLIE GRAHAM

Kolumbija će igrati u osmini finala protiv Švicarske. Ako prođu Europljane, u četvrtfinalu idu na pobjednika susreta Argentine i Egipta.