KORAK U NEPOZNATO

Kolumbija je nova: Evo s koliko je selekcija igrala Hrvatska i kako stoji s Južnoamerikancima

Piše HINA,
Hrvatska protiv Kolumbije prvi put u povijesti! "Vatrenima" slijedi šesti sudar s Brazilom

Nogometna reprezentacija Kolumbije je 79. različita reprezentacija protiv koje je igrala hrvatska vrsta. Dosad "vatreni" nisu imali prilike igrati protiv "los cafeterosa", aktualnih doprvaka Južne Amerike. Međusobni ogled u Orlandu, hrvatska je dočekala kao 11. reprezetacija s Fifine ljestvice, dok su Kolumbijci dvije stepenice niže. Kolumbija je ujedno šesta južnoamerička reprezentacija s kojom je Hrvatska odmjerila snage. Ukupno su "vatreni" protiv selekcija iz Conmebola igrali 15 puta ostvarivši četiri pobjede, uz dva remija i devet poraza.

Protiv Brazila je igrala pet puta, a jedinu pobjedu je ostvarila u četvrtfinalu posljednjeg Mundijala u Dohi nakon izvođenja penala. Prvi dvoboj između Hrvatske i Brazila odigran je 2005. u Splitu, a završio je 1-1. Brazil je tri puta slavio, dva puta na svjetskim prvenstvima, u Berlinu 2006. (1-0) i u Sao Paulu 2014. (3-1), te u Liverpoolu (2-0) u sklopu priprema za Rusiju.

Protiv Argentine smo igrali šest puta, ostvarivši dvije pobjede, tri poraza i remi. Po jednom su "vatreni" gubili od Ekvadora, Čilea i Perua. Ekvador je bio bolji na SP-u 2002. (1-0), dok su od Čilea hrvatski nogometaši izgubili nakon jedanaesteraca u polufinalu China Cupa u siječnju 2017. Utakmica je završila 1-1, a Čileanci su nakon udaraca s bijele točke slavili 4-1. Peru je bio bolji u ožujku 2018. u Miamiju 2-0, a bio je to prvi Dalićev poraz na hrvatskoj klupi. Bio je to i četvrti nastup Hrvatske na američkom tlu.

U svibnju 2017. u Los Angelesu je pobijedila je Meksiko 1-0, potom je u ožujku 2018. u Miamiju izgubila 2-0, a odmah nakon toga svladala je Meksiko u Dallasu 1-0.

