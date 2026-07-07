Komentari s HRT-a dospjeli na naslovnicu britanskih medija!

Belgija je razbila SAD 4-1 i izborila četvrtfinale Svjetskog prvenstva, ali uz uvjerljivu pobjedu Belgijanaca posebno je odjeknuo komentar Stjepana Baloga. HRT-ov komentator nije skrivao što misli o kontroverznoj odluci Fife da Folarinu Balogunu omogući nastup u utakmici osmine finala, iako je američki napadač u prethodnom susretu protiv Bosne i Hercegovine dobio crveni karton.

Balogun je protiv BiH isključen nakon intervencije VAR-a, što u pravilu znači automatsku suspenziju za sljedeću utakmicu. Fifa je, međutim, iskoristila članak 27. Disciplinskog pravilnika i odgodila izvršenje kazne na probni rok od godinu dana. Time je Balogun dobio pravo nastupa protiv Belgije, što je izazvalo burne reakcije u nogometnom svijetu.

Belgijski nogometni savez uložio je žalbu, ali Fifa ju je odbacila kao nedopuštenu uz obrazloženje da Belgija nije bila stranka u prvotnom disciplinskom postupku. Cijeli slučaj dodatno je zaoštrila izjava Donalda Trumpa, koji je javno priznao da je nazvao predsjednika Fife Giannija Infantinu i zatražio ponovno razmatranje crvenog kartona. Infantino je potvrdio razgovor, ali je tvrdio da Fifina disciplinska tijela djeluju neovisno.

Balog je već u najavi utakmice na HTV-u vrlo otvoreno kritizirao krovnu nogometnu organizaciju, Infantina i politički pritisak iz Bijele kuće.

- Odigrat će se jedna neobična utakmica. Trebala je ovo biti obična utakmica između dvaju izjednačenih suparnika, ali skandalozna odluka Fife, koja je zanemarila crveni karton Folarinu Balogunu i dopustila mu igranje već u ovom susretu, potpuno je promijenila kontekst ove utakmice. Presedan do kojeg je došlo zbog poteza iz Bijele kuće i osobno predsjednika Donalda Trumpa potpuno je potresao svijet nogometa i otvorio niz pitanja. Hoće li političari odlučivati o promjenama pravila, hoće li poništavati rezultate utakmica ako im se ne svide? Što ako Belgija pobijedi, hoće li doći poziv iz Bijele kuće? Najveći krivac za ova događanja svakako je Fifa s predsjednikom Giannijem Infantinom, koji ovim kompromisima i dodvoravanjem domaćinu vode nogomet u opasnu zonu, tamo gdje mu sigurno nije mjesto. Doista je čudno i teško gledati kršenje osnovnih pravila nogometne igre i temelja koje jamči sama Fifa. Ovaj veliki presedan donijet će niz novih polemika od kojih će se Fifa i Infantino teško obraniti - kazao je Balog prije prvog sučeva zvižduka.

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Belgija je vrlo brzo pokazala da je neće poremetiti pozadinska drama. Charles De Ketelaere zabio je za 1-0 već u devetoj minuti, a Balog je odmah reagirao sarkastičnim komentarom koji se brzo počeo širiti društvenim mrežama.

- Moramo pričekati jer ne znamo je li ovo gol, ili možda samo uvjetni gol. Ili je možda još bolje da jednostavno Fifa donese odluku da je SAD svjetski prvak, a da ostali nastave igrati nekakav Challenge Cup - rekao je Balog.

Sličan ton mogao se čuti i na drugim televizijama, a sve ih je nabrojao britanski Daily Mail. Belgijski komentator Frank Peterkenne, dok su se na ekranu prikazivali VAR suci, dobacio je:

- Evo VAR službenika. I naravno, s njima je i Donald Trump iz Bijele kuće.

I poljski komentator Mateusz Borek oštro je kritizirao Fifu i njezina predsjednika.

- Globalni sport postao je privatni posjed političara i predsjednika Fife Giannija Infantina.

Belgija je na kraju uvjerljivo slavila 4-1 i izbacila SAD s domaćeg Svjetskog prvenstva. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka Balog je još jednom u svom stilu zaključio priču o utakmici i spornoj odluci Fife.

- Amerikanci završavaju svoj put u Seattleu. Gotovo je, Belgija je pobijedila 4-1, ide dalje, ide na Španjolsku. Idemo pričekati, možda ujutro kad se probudimo ovo bude uvjetna pobjeda Belgije, možda opet dođe poziv iz Bijele kuće pa se izmisli neko pravilo iz disciplinskog pravilnika, ali ova pobjeda Belgije je bila toliko čista... Nema mrlje, Amerikanci su izgorjeli u želji - rekao je Balog.