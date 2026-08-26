Komentator HNL-a: Vidio sam Livaju na biciklu. Ovo je rekao

Nedavno je ukraden električni bicikl Marka Livaje (33) u Splitu, koji je brzo pronađen i vraćen kapetanu Hajduka. Andrija Cmrečnjak, komentator MaxSporta, podijelio je zanimljivu anegdotu na tu temu u emisiji Totalni nogomet.

"Stao sam na semaforu, pogledao lijevo iza sebe i vidio Marka Livaju na biciklu. Gledam ja njega, gleda on mene i krenemo se smijati. Rekao sam mu: 'Što kod tebe radi ukradeni bicikl? Odgovorio mi je da su mu ga vratili," otkrio je Cmrečnjak i nastavio...

Varaždin: Zagrijavanje igrača Hajduka pred utakmicu SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Kad sam ga pitao što se točno dogodilo, rekao mi je da su ih lopovi ukrali desetak. Pitao sam ga: 'Samo su tvoj vratili?' Odgovorio mi je da je tako. Objasnio mi je performanse bicikla i, kad ga je stisnuo, ljudi moji, to je kao motor", ispričao je HNL komentator.

Tko je ukrao Livajin bicikl?

Splitska policija pronašla je trojicu muškaraca koje sumnjiči za niz krađa električnih bicikala i romobila sa splitskih plaža. Među ukradenim biciklima bio je i onaj nogometaša Hajduka Marka Livaje, koji je u međuvremenu pronađen i vraćen vlasniku. Riječ je o dvojici 21-godišnjaka i jednom 26-godišnjaku. Dvojica su državljani Srbije, dok je treći francuski državljanin srpskog podrijetla. U Splitu su boravili od sredine kolovoza, a policija ih povezuje s ukupno osam krađa.

Do osumnjičenih se došlo vrlo brzo nakon što su objavljene njihove fotografije. Jednog je pronašla policija, dok su drugu dvojicu građani uočili na plaži Žnjan te o tome obavijestili policijske službenike. Iako je Livajin električni bicikl pronađen, nisu svi ukradeni bicikli i romobili vraćeni njihovim vlasnicima.

Split: Trening Hajduka uoči sutrašnje utakmice | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Trojica osumnjičenih izvedena su pred suca istrage Županijskog suda u Splitu, koji im je zbog opasnosti od bijega odredio istražni zatvor. Završili su tako u splitskom zatvoru na Bilicama.

Raspitivali su se i postoji li mogućnost da iz pritvora izađu uz plaćanje jamčevine, no prema informacijama Dalmatinskog portala, traženi iznos bio im je previsok pa zasad ostaju iza rešetaka.