Komentatori na društvenim mrežama opleli po Modriću: Kako on može biti u TOP 10?

Leo Messi osvojio je još jednu zlatnu loptu i tako napravio još jedan veliki korak prema tituli najboljeg nogometaša u u povijesti. Messi je ovu nagradu osvojio zahvaljujući ključnoj ulozi koju je imao na putu Argentine do osvajanja naslova svjetskog prvaka krajem prošle godine u Katru.

Za ovogodišnju zlatnu loptu bila su nominirana i dva Hrvata. Joško Gvardiol završio je ukupno na 25. mjestu, dok je Luka Modrić završio 10. u krajnjem izboru. Modrićev visoki plasman iznenadio je brojne nogometne fanove.

Foto: NACHO DOCE

Nogometni fanovi smatraju kako Modrić nije trebao biti među deset najboljih igrača na svijetu.

"Modrić bolji od Griezmanna i Gündogana? Nema šanse..."

"Ovo je apsurdno, dobro da mu nisu dali prvo mjesto"

"Ovo je čisti PR Real Madrida"

"Modrić na desetom mjestu? Je li on igrao negdje osim na Svjetskom prvenstvu?"

Ovo su samo neki od komentara na društvenim mrežama koji se čude kako je Modrić izabran za desetog najboljeg igrača na svijetu. Luka Modrić prošle je godine došao do polufinala Svjetskog prvenstva i finala Lige nacija, a oni koji osporavaju Modrića kažu kako je to jedino što je napravio prošle sezone. Zaboravili su kako je i s 37 godina bio jedan od najboljih igrača Reala i s klubom dogurao do polufinala Lige prvaka.

Luka je prošle sezone zabio šest golova i imao četiri asistencije, a s klubom je osvojio Kup.