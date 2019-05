Kompany zabija najvažniji gol u 10 godina, a ova dvojica odoše!

Kapetan Fantastični! Da je netko pisao scenarij baš bi on bio taj. Junak koji vodi Manchester City do naslova. Imao je toliko problema s ozljedama, već su ga otpisali, pričali su da je prestar, a on im je svima začepio usta i najljepšim i najvažnijim golom u karijeri odveo je Manchester City na korak do titule.

City ima bod više od Liverpoola

Vincent Kompany zabio je s gotovo 30 metara u rašlje za 1-0 protiv Leicestera.

Da je ostalo 0-0, 'redsi'bi u zadnje kolo ušli kao veliki favoriti za titulu. Ovako City ima sve u svojim rukama, bod više od Liverpoola i naslov ako pobijedi Brighton u gostima u zadnjem kolu, bez obzira kako 'redsi' odigrali doma protiv Wolverhamptona.

Na Etihadu je bilo 54.506 navijača, ali nisu svi vidjeli Kompanyjev majstorski gol.

Zapravo, sto posto smo sigurni da dvojica nisu, a navijači su Cityja. U katastrofalnom tajmingu, baš kad se Kompany spremao udariti loptu, ova dva genijalca krenula su prema izlazu. Toalet, piće ili nešto treće. Nije bitno, gol nisu vidjeli.

Kompany plakao na terenu

Zabio je Kompany 'raketu' u rašlje za jubilarni 20. gol u dresu Cityja, daleko najvažniji i, pazite sad, prvi izvan 16 metara.

Zato su mu valjda suigrači vikali 'Ne pucaj, ne pucaj!'.

Ignorirao ih je i pogodio.

- Ma i ja sam mu vikao da ne puca. Sva sreća da me nije poslušao - rekao je Pep Guardiola, menadžer Manchester Cityja.

Kad je završila utakmica, Kompany je zaplakao. Puno se toga nakupilo u njemu.

Sjetio se svih ozljeda, igranja pod injekcijama, a onda su mu na teren došla i djeca.

I tu je pukao...

Nije više mogao zadržati emocije.

- Frustriralo me to što su mi vikali da ne pucam. Mogao sam to jasno čuti. Nisam došao ovako daleko u karijeri da bi mi neki mlađi igrači vikali da ne pucam. Nismo još ništa osvojili, ali pobjeda je bila užasno bitna - rekao je Kompany.

Utakmica je mogla završiti na mali milijun načina, ali da će baš Vincent Kompany, kraj toliko vrhunskih veznjaka i napadača, zabiti i odvesti City na korak do naslova i to golčinom s gotovo 30 metara? E tome se malo tko mogao nadati.

