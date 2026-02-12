Konačan kraj propalog projekta, poznat i iznos Uefina proračuna

Europska nogometna federacija (Uefa) održala je u Bruxellesu 50. redovni Kongres na kojem je potvrđena zdrava financijska situacija udruženja, koje trenutno ima proračun od oko pet milijardi eura, dok rezerve iznose 522 milijuna eura. Uefa se smatra jednom od najuspješnijih sportskih organizacija na svijetu, kako je rekao predsjednik Uefe Aleksander Čeferin u svom obraćanju delegatima, a budućnost europskog nogometa također je svijetla unatoč brojnim izazovima.

Po prvi put ikada u sezoni 2024/25. koja ne uključuje muški Euro, ukupni prihodi porasli su na više od 5 milijardi eura (5.014), što je povećanje od 737 milijuna eura u usporedbi sa sezonom 2023/24. Od te brojke 3.9 milijardi eura preraspoređeno je izravno klubovima i nacionalnim savezima.

- Samo ove sezone gotovo 400 milijuna eura bit će raspoređeno klubovima koji nisu ušli u ligašku fazu europskih natjecanja, od čega će 308 milijuna eura ići klubovima koji se uopće ne natječu u europskim natjecanjima. Bi li to postojalo u sustavu vođenom samo profitom? - rekao je Čeferin u svom obraćanju.

Foto: Benoit Tessier

Za sezonu 2025/26. ta brojka doseže 5.136 milijardi eura, dok bi proračun za sezonu 2026/27. trebao biti 5.052 milijarde eura. Najveći dio prihoda, 81 posto dolazi od medijskih prava, 16 posto od komercijalnih partnerstava, a 3 posto od ulaznica i ugostiteljstva. Kongres je također prvi put potvrdio predstavnika sindikata Fifpro Europe Davida Terriera, koji je dobio mjesto u Izvršnom odboru Uefe na izvanredni trogodišnji mandat, odnosno do kongresa 2029. Čeferin i predsjednik Fife Gianni Infantino pozdravili su i formalno okončanju projekta Superlige istaknuvši kako je "nogomet pobijedio kada se ujedinimo".

- Jučer smo čuli sjajne vijesti o dogovoru između Uefe, Europskog udruženja klubova i Real Madrida - kazao je Infantino čestitavši svim sudionicima na postizanju sporazuma.

Čeferin je istaknuo kako je sretan što se Real Madrid i Barcelona "ponovo vraćaju obitelji".

- Iskreno govoreći, svi smo bili umorni od ovih sporova. Imali smo neka neslaganja s predsjednikom Real Madrida, ali dozvolite mi da budem jasan, nikada nismo izgubili poštovanje prema sebi, jedni prema drugima, i nikada nismo izgubili ljubav prema igri. I dozvolite mi da budem još jasniji, jedini pobjednik u ovoj situaciji je nogomet, nitko drugi - istaknuo je Čeferin.

Foto: Benoit Tessier

Real Madrid je je predvodio 12 španjolskih, talijanskih i engleskih klubova koji su pokrenuli ideju osnivanju zatvorenog natjecanja 2021. godine, ali je projekt propao u roku od 72 sata uslijed snažnog protivljenja navijača i nogometne javnosti. Engleski klubovi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City i Manchester United, među prvima su se povukli. Barcelona i Real Madrid ostali su uz projekt do listopada 2025. kada je predsjednik katalonskog kluba Joan Laporta najavio obnovu saradnje sa Uefom i povratak u EFC, ranije poznat kao Europsku asocijacija klubova (ECA).

Čeferin se usprotivio i ideji domaćinstva utakmica u inozemstvu rekavši da europske lige ne bi trebale riskirati narušavanje lojalnosti svojih navijača kod kuće zbog kratkoročnih ciljeva. Čeferin je savjetovao klubovima da ne mijenjaju "navijače za doseg".

- Domaće lige crpe snagu iz svog teritorija, svojih tradicija i navijača koji idu na utakmice. Izvoz domaćih utakmica u inozemstvo može poslužiti kratkoročnim interesima, ali slabi povezanost i narušava lojalnost - rekao je.

Foto: Benoit Tessier

- Kako izgraditi identitet ako igru ​​​​maknete s njenog doma, kako održati lokalnu strast ako je žrtvujete - dodao je.

Čeferin, koji je predsjednik Uefe od 2016., rekao je da europski nogomet "nikada neće biti zatvoren", očito se referirajući na europsku Superligu. Uefin predsjednik je najavio i pristupačne ulaznice za Europsko prvenstvo 2028., koje će se održati u Engleskoj, Walesu, Škotskoj i Irskoj.

- Nogomet je identitet, nije industrija, i to je zajednica, nije roba. Nećemo isključivati ​​obitelji visokim cijenama, niti ćemo odanost pretvoriti u luksuz - uvjeravao je Čeferin.