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ČEKA GA DUGA PAUZA

Koné doživio lom kao Eduardo, evo koliko će izbivati s terena

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Koné doživio lom kao Eduardo, evo koliko će izbivati s terena
Foto: LEE SMITH/Reuters

Igrala se 51. minuta susreta kada je, pri vodstvu Kanade 3-0, katarski veznjak Madibo neopreznim startom s leđa slomio nogu Konéu. Zvuk loma kosti navodno je bio toliko glasan da ga je čuo i izbornik Marsch

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Povijesna pobjeda Kanade protiv Katra 6-0 na Svjetskom prvenstvu ostat će u sjeni stravične ozljede koja je prekinula turnir za jednog od ključnih igrača domaćina. Veznjak Ismaël Koné (24) doživio je dvostruki prijelom noge, a jezive scene s travnjaka u Vancouveru obišle su svijet i potresle kanadsku, ali i svjetsku nogometnu javnost.

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FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Qatar FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Qatar FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Qatar
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Foto: Lee Smith

Start koji je zaledio stadion

Igrala se 51. minuta susreta kada je, pri vodstvu Kanade 3-0, katarski veznjak Assim Madibo neopreznim startom s leđa slomio nogu Konéu. Zvuk loma kosti navodno je bio toliko glasan da ga je čuo i kanadski izbornik Jesse Marsch uz aut liniju. Koné je ostao ležati u agoniji, a suigrači su panično zvali liječnike. Bilo je jasno da se radi o teškoj ozljedi. Madibo, koji je i sam bio u šoku, isprva je dobio žuti karton, no nakon intervencije VAR-a sudac mu je pokazao izravni crveni karton. U suzama i s rukama preko glave, katarski igrač napustio je teren, dok su ga tješili i suigrači i pojedini kanadski reprezentativci.

FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Qatar
Foto: Albert Gea

Kraj sna i dugačak put oporavka

Konéu je noga imobilizirana na samom terenu te je na nosilima iznesen uz ovacije publike kojoj je uspio mahnuti. Odmah je prevezen u bolnicu gdje su potvrđene najcrnje slutnje: dvostruki prijelom potkoljenice. Slomljene su i tibija i fibula, što za 24-godišnjeg kanadskog veznjaka znači kraj Svjetskog prvenstva. Prijelom istih kostiju noge zadobio je i Eduardo Da Silva 23. veljače 2008. godine nakon starta Martina Taylora. Konea čeka ga hitna operacija, a prve prognoze govore o oporavku koji će trajati između četiri i pet mjeseci. To je ogroman udarac za reprezentaciju koja prema pravilima Fife više ne može prijaviti zamjenu za ozlijeđenog igrača.

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Suze, isprika i posveta za suigrača

Shrvani Madibo nakon utakmice je otišao do kanadske svlačionice kako bi se osobno ispričao Konéu. Emocije su preplavile stadion, a najdirljiviji trenutak dogodio se u 64. minuti. Nathan Saliba, igrač koji je ušao u igru umjesto nesretnog Konéa, zabio je sjajan gol iz slobodnog udarca za 4-0. Odmah je otrčao do klupe gdje je uzeo Konéov dres s brojem osam i podigao ga visoko u zrak, posvetivši pogodak ozlijeđenom suigraču, gestom koja je izazvala ovacije s tribina. Izbornik Marsch nije skrivao koliko je potresen.

​- Čuo sam kako kost puca. Srce ti se slomi zbog njega. Svi smo potreseni.

​- Ismaël je sjajan dečko, nije savršen, ali zato ga volimo. On utjelovljuje mnogo toga što ova momčad jest. Ogroman je gubitak za nas, ali taj dečko ima veliku budućnost - rekao je Marsch nakon utakmice.

*Uz korištenje Ai-ja

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