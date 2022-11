Kontrolor Kovačić: Penal za Osijek nije bio, za Hajduk jest. Ne prezentirajte samo sliku...

Uefin kontrolor suđenja Draženko Kovačić analizirao je suđenje u proteklom kolu HNL-a uz poseban fokus na ciparsku sudačku postavu u derbiju Hajduka i Osijeka (3-1).

- Imali smo solidnu prezentaciju sudačkih timova u VAR sobi i na terenu, bile su poštene i korektne odluka - podcrtao je Kovačić na početku gostovanja u emisiji "Studio HNL" na MAXSportu.

POGLEDAJTE VIDEO: "Svi smo jedna obitelj"

Lukas Grgić i Mihael Žaper našli su se u duelu u 25. minuti u šesnaestercu Hajduka, a igrač domaćih očigledno je potezao za dres gostujućeg veznjaka.

Je li ciparski sudac Menelaus Antoniou trebao pokazati na penal za Osijek?

- Incident je u samom začetku obostrano povlačenje. Igrač Osijeka lijevom rukom hvata igrača Hajduka za lijevo rame, a ovaj potom njega povlači za dres. Sudac je fantastično postavljen i važan je intenzitet prekršaja, on procjenjuje o kakvom se intenzitetu radi. Igrač Osijeka vraća se unatrag i spušta se na koljeno, samim tim Komisija smatra da ovo nije prekršaj za penal. Usporedio bih to s prošlim kolom i Biukom, isto smo bili stava da to nije prekršaj za kazneni udarac. Kod potezanja dresa, kad se radi o VAR sobi, ne smije se prezentirati samo fotografija. Potezanje može biti s dva prsta pa nema intenziteta, a vidimo dres od tijela što samo po sebi nije prekršaj - rekao je Kovačić.

Hajduk je dobio penal u 65. minuti nakon duela Adriana Leona Barišića i Marka Livaje. Nakon pregleda snimke Cipranin je vidio ruku igrača Osijeka, a "bili" su došli do vodstva s bijele točke.

- Prvo da kažem da je ovo sucu bilo teško vidjeti u realnom vremenu, radi se o kontaktu između lopte i ruke. VAR soba je to uočila i pozvala suca na pregled. Po napucima iz srpnja oko igranja rukom dali su olakotnu okolnost da nije igranje rukom ako pokret ruke prati tijelo ili se može opravdati kretnjom igrača. Ovdje se ne može opravdati jer obrambeni igrač želi zaustaviti napadača i zato je ruka visoko odvojena od tijela. Igrač je preuzeo rizik da to bude prekršaj ako dođe do kontakta s loptom. Sudac je to uočio, opravdano je kazneni udarac - kaže Kovačić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako su sudili Ciprani?

- Kako je najavio njegov šef Milorad Mažić, radi se o perspektivnom mladom sucu i on je to i pokazao fizičkom spremom. Fantastično se kretao, sve važne situacije procijenio iz blizine, donio dobre odluke, stekao povjerenje svih igrača, imao autoritet i njegov šef Mažić može biti zadovoljan. S pravom se mogu očekivati velike stvari od ovog suca - kaže HNS-ov kontrolor, koji nije ni spomenuo situaciju u kojoj je Jani Atanasov slomio nos Slavku Braliću, za što nije dobio ni karton.

Imao je potrebu i pojasniti neke stvari po pitanju ciparskih sudaca.

- Neke zločeste stvari bile prezentirane kroz medije, radi se o razmjeni sudaca. Imali smo dvije sudačke trojke, a i naši suci, Kolarić i Čulina gostovali su u prve dvije razmjene, sad je i Bebek bio na Cipru. Predsjednik i Komisija planiraju početkom sljedeće sezone novu prezentaciju pred medijima o Pravilima nogometne igre, posebno oko situacija u kaznenom prostoru - rekao je Kovačić.

U utakmici Dinama i Šibenika (3-0), kaže, nije bilo spornih situacija.

U remiju Slaven Belupa i Lokomotive (0-0) Patrik Kolarić isključio je igrača gostiju Ibrahima Aliyua nakon intervencije VAR sobe zbog preoštrog starta. Prvo mu je pokazao žuti.

- S pravom se uključila VAR soba, vidimo ispruženu nogu prema suparniku, grub prekršaj. Nije to isprva sudac vidio, ali pregledom snimke vidio je da je pogriješio, opravdano je poništio žuti karton i isključio igrača. Ispravna odluka u suradnji s VAR sobom.

Rijeka je pobijedila Varaždin 3-0 s igračem više jer je Lamine Ba u 44. minuti dobio crveni karton zbog faula kao posljednji igrač. Sudio je Duje Strukan.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL/Instagram

- Prekršaj se dogodio izvan kaznenog prostora, povlačenje i saplitanje. U prvom momentu sudac je pokazao na penal, ali brzom komunikacijom s VAR sobom ustanovljeno je da se dogodio 20-ak centimetara izvan i sudac je promijenio odluku, ispravno, i dosudio izravni slobodni udarac. Kako se radilo o izglednoj situaciji za postizanje gola, igrač je išao izravno na gol, opravdano je crveni karton.

Ivan Bebek dao je dva žuta kartona igraču Slavena Mateu Kocijanu u utakmici protiv Gorice koja se, s danom odgode zbog magle, igrala u ponedjeljak (1-1). Opravdano?

- Imamo vrlo strog kriterij suca prilikom dodjele disciplinskih mjera. Prva situacija? Možemo se složiti da je sudac ispravno pokazao žuti karton, nakon toga igrač je pao na loptu i zadržao je rukama kako bi spriječio brzi nastavak igre. Kod druge mjere imamo kratkotrajno povlačenje nakon koje je ostvarena prednost. Ako analiziramo prednost, s obzirom da je bilo kratkotrajno, ne možemo reći da se radilo o manjku poštovanja prema nogometnoj igri, a sudac je igru pustio i taj faul je bio 70 metara od gola. Prestrogo za žuti karton, pogotovo drugi isključujući - kazao je Kovačić.

Najčitaniji članci