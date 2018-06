Kontroverzno ofenzivno: Messi u centru atomskog nogometa...

Prema svim najavama Argentina bi u Rusiji trebala igrati najofenzivniji nogomet kojeg su neki južnoamerički novinari nazvali i - kontroverzno napadačkim!

Naši drugi protivnici u skupini Svjetskog prvenstva imaju vjerojatno najbolji napad na svijetu u ovom trenutku, toliko moćan da na popisu za Mundijal među 23 igrača nema Maura Icardija, najboljeg strijelca talijanske Serie A te kapetana Intera.

I bez njega je taj napad strahovit. Uz nedodirljivog kapetana Lionela Messija tu su Sergio Aguero, Gonzalo Higuain i Paulo Dybala. Juventusov dvojac trebao bi ostati na klupi, a napad će predvoditi inače veliki prijatelji, Leo i Kun.

Sampaoli je trener koji napadačkom igrom dolazi do rezultata što je dokazao na klupi Čilea s kojim je 2015. osvojio Copa Americu pobijedivši baš Argentinu. U prosjeku su zabijali dva gola po susretu, a Čileanci su igrali u ofenzivnoj formaciji 3-4-3.

Slične ideje Argentinac pokušava implementirati svojoj reprezentaciji. Argentina bi u fazi napada trebala igrati superofenzivnih 2-3-3-2.

Smatra se kako bi u takvoj postavci stvari profitirao baš Lionel Messi koji bi često imao više prostora i mogućnosti za izražavanje svoje genijalnosti budući da bi protivnici morali pažnju posvetiti i ostalim majstorima poput Aguera i Di Marie.

Tu bi na stoperskim pozicijama igrali Otamendi i Fazio dok bi kao bekovi zaigrali Mercado i Tagliafico. Iskusni Mascherano na zadnjem veznom bio bi zaštitnik obrane, a sve iznad toga je itekako napadački!

Na desnom krilu je Lanzini, u sredini Lo Celso, a lijevo od njega Di Maria. Dva napadača su Messi i Aguero.

Naravno, postoji ovdje niz varijacija pa se tako obrana lako postavlja u 'liniju četiri', a veznjaci i napadači imaju mogućnost prebacivanja u formaciju 4-2-3-1 kao i u još neke druge kombinacije u kojima bi i drugi majstori dobili prostora u prvih 11 Sampaolija.

Worth noting with @Argentina's probable starting XI this evening the flexibility that Sampaoli is aiming for between a 4-2-3-1 & his 'controversial' 2-3-3-2.



The 2 CBs (Otamendi & Fazio), the 5 (Mascherano) and the 9 (Higuaín) the only really fixed positions. pic.twitter.com/SUMWtCNZCB