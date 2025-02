Košarkaši Splita slave pobjedu nad Zadrom, Shorter juri prema Tornadu: 'Mora se kontrolirati'

Polufinalni ogled košarkaškog Kupa Krešimira Ćosića između Splita i Zadra u Zaboku imao je nastavak i nakon što je sirena označila kraj utakmice, u kojoj je Split slavio 71-70 košem Krešimira Ljubičića gotovo na isteku vremena. Najbolji igrač i kapetan Splita Shannon Shorter otrčao je odmah pred tribinu na kojoj su bili brojni navijači Zadra predvođeni Tornadom, stao pred njih prekriženih ruku.

Provokacija je izazvala burnu reakciju s tribina i salve zvižduka i uvreda, a potpuno nepotrebnu gestu Shortera odmah je primijetio pomoćni trener Ante Marović koji je igrača odgurao prema sredini terena, a potom i prema svlačionici. Shorter je na odlasku Tornadu "poslao poljubac".

- Ispričavam se zbog geste Shortera na kraju utakmice. Bez obzira na to što se događa i što mu se govori, mora se iskontrolirati i misliti samo o onome što se događa na parketu, a ne na tribinama - kazao je odmah nakon utakmice trener Splita Veljko Mršić, koji je ne tako davno sjedio i na klupi Zadra.

Treba naglasiti i kako na parketu nije bilo ni incidenata ni provokacija među igračima, kao i da su se nakon utakmice svi pozdravili, uključujući i Shortera, tako da je njegova reakcija prema suparničkim navijačima bila potpuno nepotrebna. Je li bila nečim izazvana teško je reći, no bez obzira što navijači dobacivali s tribina, igrači na to ne bi smjeli reagirati.

Zabok: Četvrtfinalna utakmica Kupa Krešimir Ćosić, KK Split - KK Zadar | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nije novost da Shorter i Tornado imaju dugu povijest odnosa, da je najbolji igrač Splita na meti navijača Zadra, i to ne samo zbog njegove redovito dobre igre protiv velikog rivala, nego i zbog MVP nagrade koju je jednom zgodom dobio, a Zadrani su smatrali kako je ona trebala pripasti njihovom ljubimcu Luki Božiću.

Zabok: Četvrtfinalna utakmica Kupa Krešimir Ćosić, KK Split - KK Zadar

- Uvijek je posebno igrati protiv njih, pogotovo u Zadru jer sam za njihove navijače "neprijatelj broj jedan" zbog toga što sam bio MVP. Ali ne zamjeram im, sve je to sport. Jasno mi je da je njihov ljubimac Luka Božić i da oni navijaju za njega i smatraju da je nagradu zaslužio on. Božić i ja imamo međusobni respekt, cijenimo jedna drugoga ali nastojimo osigurati pobjedu za svoju momčad. Svjesni smo da smo mi ti koji predvode momčadi i da je to pravi dvoboj, kao kad pustiš dva pit bulla u kavez pa što se dogodi, dogodit će se - kazao nam je u intervjuu na kraju prošle sezone Shorter, kojeg je u ovom prijelaznom roku Zadar navodno želio dovesti u svoje redove, ali on se vratio u Split koji mu je dao i kapetansku traku.

Šteta što je svojom nepotrebnom gestom bacio sjenu na pobjedu svoje momčadi i plasman u polufinale, u kojem ih čeka Cibona (petak, 20 sati). U ranijem terminu igraju Alkar i Cedevita Junior.

