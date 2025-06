Košarkaški apsurd: Savez nudi 400.000 eura za Europu, ali Cibona i dalje želi ABA ligu...

ABA liga trebala je do 22. svibnja predstaviti klubove koji će biti njeni članovi sljedeće sezone. Ali, to se nije dogodilo. No, evo, trebalo bi nakon finala Partizana i Budućnosti.

Cibona je, stoga, unatoč najavama, odlučila igrati kvalifikacije za ostanak. Znate kako je to završilo, u dvije utakmice nekadašnji prvak regionalne lige izgubio je od slovenske Ilirije te formalno, na parketu, ispao u drugu ligu. Ali nju neće igrati. Iako će se ABA liga sigurno proširiti s postojećih 16 klubova na 20, Cibona za sudjelovanje mora platiti pozivnicu. Kažu, 200.000 eura. I vrijedila bi za jednu sezonu. Što je s Ciboninog stajališta apsurd. A mnogo toga je već dugo pod Tornjem... Istu cifru trebao bi platiti i Mornar, a dva izgledno nova abaligaša, Vienna i Cluj, pola milijuna. No, to sad nije tema.

Zagreb: Konferencija za medije u KK Cibona | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U sjeni formalnih odluka o širenju ABA lige vodi se tihi rat. Protiv navodno Cibone. Iz kluba tvrde da je glavni akter Cedevita Olimpija, koja u Zagrebu, osim trofeja, nikad nije dobila ono što je imala Cibona. I zato je preselila u Ljubljanu.

Prije godinu dana Cedevita je glasala za proširenje ABA lige s 14 na 16 klubova. Istovremeno, jedna je država, čitaj Srbija, mogla imati najviše šest klubova umjesto dotadašnjih pet. Drugim riječima, Cedevita je tako, između ostalih, sačuvala mjesto za Krku u ABA ligi, a FMP nije morao igrati kvalifikacije za ostanak protiv Spartaka. Oba su srpska kluba ostala u prvoj ligi.

Kad se nedavno na sjednici Skupštine ABA lige pojavilo pitanje mora li Cibona igrati kvalifikacije, Cedevita je glasala protiv inzistirajući na strogoj primjeni pravila. I ne samo ona, nego i Partizan, Crvena zvezda, Mega, Budućnost, Studentski centar i Igokea. U Ciboninu korist glasali su Zadar, Krka i Mornar. FMP je bio suzdržan. No, Cibonu je zaboljelo što se srpskim i crnogorskim klubovima pridružila i Cedevita. Iako njen glas, ako ste izračunali, ne bi bio presudan.

Zagreb: AdmiralBet ABA Liga, KK Cibona- KK Budućnost | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Uglavnom, Cibona i dalje ne zna što bi sa sobom. Igrati ligu koja smisla više nema ili se okrenuti europskim kupovima, koje je zagrebačka publika i zaboravila kako izgledaju. I pritom bi Cibona (ili Split i Zadar) za sudjelovanje, primjerice, u Ligi prvaka dobila 400.000 eura, koje bi joj dao HKS. Što je više nego klupski proračun...