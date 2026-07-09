Košarkaški spektakl dolazi u Novu Gradišku

Sprema se košarkaški spektakl PRO 3×3 Tour driven by Opel u Novoj Gradiški. Sedma postaja ovogodišnjeg izdanja prestižnog 3x3 turnira održat će se u petak i subotu, 10. i 11. srpnja 2026. godine na Trgu kralja Tomislava.

Novogradiško izdanje PRO 3×3 Toura treću godinu zaredom bit će organizirano u kombinaciji s humanitarnim streetball turnirom „Svi smo uz tebe Hrva!“, koji će se ove godine održati deveti put. Cilj ovog posebnog događaja je pomoć Hrvoju Modriću, članu Košarkaškog kluba Strmac Nova Gradiška, koji je doživio tešku ozljedu na košarkaškom terenu.

Foto: PRO 3x3 Tour

U sklopu turnira bit će organizirana velika humanitarna prodaja majica i tombola, a sav prikupljeni iznos bit će usmjeren za pomoć Hrvoju Modriću.

Prvi dan turnira rezerviran je za utakmice u skupinama seniorske Elite kategorije. Subota donosi završnicu natjecanja, utakmice juniorske i ženske kategorije te brojne sadržaje za gledatelje. Natjecateljski program odvijat će se u kategorijama Elite (muški), U19 (muški) i Open (žene).

Foto: PRO 3x3 Tour

Posebnu pažnju i ove godine privući će tradicionalni Kid's Day, namijenjen najmlađim ljubiteljima košarke, uz edukativne i zabavne sadržaje. Posjetitelje očekuje i atraktivan popratni program, uključujući nastup svjetski poznate akrobatske skupine Dunking Devils, koja svojim spektakularnim zakucavanjima uz pomoć trampolina već godinama oduševljava publiku diljem svijeta i jedan je od zaštitnih znakova PRO 3×3 Toura.

Foto: PRO 3x3 Tour

Najatraktivniji dio programa za publiku oba dana očekuje se u večernjim satima, kada su na rasporedu najuzbudljivije utakmice, završne borbe za trofeje i bogat zabavni program.

Nova Gradiška sedma je postaja ovogodišnje turneje, nakon Trogira, Zagreba, Donjeg Miholjca, Vinkovaca, Hvara i Bola. Nakon novogradiškog turnira PRO 3×3 Tour driven by Opel nastavlja put prema Umagu i Šibeniku, a završnica će se održati u Novalji 31. srpnja i 1. kolovoza.

Pobjednici svakog turnira osiguravaju nastup na velikom finalu u Novalji, dok pobjednik završnog turnira izbori izravan plasman na prestižni FIBA 3x3 Challenger u Matarou (Španjolska).

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora. Partneri turnira u Novoj Gradiški su Grad Nova Gradiška, Turistička zajednica grada Nova Gradiška, Brodska-posavska županija i KK Strmac.