Košarkaški spektakl na Gripama ovoga vikenda. Splitu u goste stižu prvak Zadar, Široki i Bosna

U Splitu će se narednog vikenda održati turnir Prvi Kup Splita, kojeg košarkaški velikan s Gripa organizira povodom svog 80. rođendana. Za tu prigodu izrađene su i posebne replike pehara kojeg su nakon tri uzastopna naslova najboljeg kluba u Europi dobili u trajno vlasništvo, a koje će dobiti tri prvoplasirane momčadi. Na turniru će uz domaćina Split nastupiti i aktualni prvak Hrvatske Zadar te Široki i Bosna, a svima je dobrodošlicu izrazio direktor službenog sponzora turnira hotela Marriott Damir Lukić:

Iznimno nam je zadovoljstvo biti partneri turnira za ovu impresivnu obljetnicu kluba. Snažno stojimo uz splitski sport i sport općenito, a našim gostima želimo ispričati jednu nevjerojatnu priču o sportu ovoga grada. Većina naših gostiju dolaze iz Amerike i nisu ni svjesni da je Split dao dva Hall of Fame igrača te nekoliko NBA igrača, i to im na to svakodnevno ukazujemo.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Trener Splita Dino Repeša je u najavi turnira kazao:

- Nadam se da ćemo se prezentirati dobrim igrama na prvom nastupu pred domaćom publikom. Očekuje nas jaki turnir na kojem igraju prvak Hrvatske Zadar te Bosna i Široki. Htio bih da izgledamo što bolje pred našim gledateljima i zato očekujem veliku energiju s naše strane. Mi smo na kraju trećeg tjedna priprema, počinjemo raditi na detaljima na kojima još nismo radili. U prvom susretu igramo sa Širokim koji je jak suparnik, upoznao sam ih dok sam bio trener Cedevite.

Koliko ste blizu idealne forme?

- Neke konture igre su prepoznatljive, prije svega mislim na napad. S obzirom na momčad koju imamo, a to su igrači koji su dobri na otvorenom terenu, tako ćemo i igrati. Nismo loše izgledali na pripremama, želimo to nastaviti, pogotovo sam zadovoljan što smo u dva dana dosta dobro energetski izgledali u uzastopnim utakmicama. Osjećam ogromnu motivaciju među igračima, osjećam da je njima ovo klub nakon kojeg žele napredovati u jače sredine i to mi daje sigurnost da će u svakom susretu davati sve od sebe.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Koliko gledate prema Zadru koji je vaš veliki rival?

- Ne pripremamo se za suparnike, nego se pripremamo za sezonu. Mi želimo biti što bolji, kad se bude igralo za bodove gledat ćemo i prema suparnicima, prema njima ćemo se prilagođavati, a za sada gledamo samo sebe i pokušavamo unaprijediti igru i podići formu.

Kakav je vaš dojam o novim igračima?

- Pojedini su igrali za mene, neki me znaju iz Cibone, neki iz reprezentacije, neki su novi... Adaptacija i radna etika su dobri, nemamo problema i to je jako bitna baza za nadograđivanje. Ima dosta stvari na kojima moramo raditi, ako će se ovako nastaviti i dalje, rezultat neće izostati.

Zabok: Finale SuperSport Kupa Krešimir Čosić, Alkar - Split | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ivan Perasović bit će u narednoj sezoni kapetan Splita.

- Velika mi je čast biti kapetan Splita i čim me Split pozvao natrag brzo smo realizirali dogovor. Ja sam se želio vratiti, trenera Repešu znam dobro jer mi je bio trener, istina je i da me Cibona željela zadržati ali moj primarni cilj je bio povratak kući i nastup u ABA ligi.

Što kazati o suparnicima na turniru?

- Suparnici su jaki, ali mi gledamo sebe, dobro smo trenirali, igramo lijepu košarku... Protiv Trapanija je bilo teško jer je bio jači suparnik, protiv Ilirije je bilo dobro i na tome treba nastaviti graditi. Rezultat nije bio glavni prioritet, ali u svaku utakmicu ulazimo sa željom za pobjedom. Novi igrači su dobri momci, karakterni, što je jako bitno, ako je kemija u momčadi dobra onda je i igra dobra. Kvalitetu imaju i sigurno će nam pomoći. Naša ambicija je osvajati trofeje, a biti kapetan momčadi je veliki teret, ali i motiv da pokažem što znam. Otac je ponosan, kazao mi je da ne smijem razočarati ni klub, ni navijače, a ni njega...

Split: Četvrta utakmica finala PH između košarkaša Splita i Zadra | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Trener Zadra Danijel Jusup:

- Nadam se da ćemo biti kompletni, da će nas zaobići ozljede i da ćemo dobiti malo potpuniju sliku o tome u kakvoj smo trenutačno situaciji i što možemo. Veselim se dolasku u Split.

Trener Široki Marijan Bagarić:

- Zahvaljujem se Splitu na pozivu i želim svim sudionicima sreću. Čast nam je sudjelovati na ovako jakom turniru. Nama će sigurno dobro doći ove dvije utakmice protiv jačih protivnika koji igraju ABA ligu da vidimo gdje smo trenutačno u odnosu na njih. Nismo još kompletirali roster, ali želimo se što bolje predstaviti na ovom turniru.

Zabok: Finale SuperSport Kupa Krešimir Čosić, Alkar - Split | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Trener Bosne BH Telecom Aleksandar Damjanović:

- Čast nam je jer smo dio prvog Kupa Splita i što ćemo imati priliku odmjeriti snage s renomiranim klubovima iz regije. Za nas je ovo važan test uoči nove sezone, prilika da vidimo gdje smo trenutačno, da isprobamo nove taktičke ideje i da damo prostor mlađim igračima da pokažu što znaju. Turnir u Splitu nosi posebnu težinu jer okuplja ekipe bogate tradicijom i trofejima, a to je motiv više za naše momke da pokažu maksimalnu borbenost i zajedništvo. Uvjeren sam da će ovaj turnir biti sjajna uvertira u ono što nas očekuje u sezoni.

Turnir Prvi Kup Splita održat će se 4. i 5. rujna u dvorani na Gripama.

Raspored

4. rujna

Zadar - Bosna (17 sati)

Split - Široki (19.30 sati)

5. rujna

Utakmica za 3. mjesto (17 sati)

Finale (19.30 sati)