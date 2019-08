Kova juri po 16. trofej: Chelsea i Redsi za europski Superkup...

LAMPARD:

Moramo biti potpuno spremni, ovo je trofej koji klub gotovo očajnički želi osvojiti. Ja ga nikada nisam osvojio kao ni puno mojih igrača, jednostavno moramo dati sve od sebe. Susret protiv kluba kao što je Liverpool podiže letvicu ovog finala jako visoko. Svaki igrač na terenu mora biti svjestan važnosti ovog dvoboja. Optimističan sam uoči ovoga dvoboja jer vjerujem u svoju momčad i znam da smo ovdje u Istanbulu zato što smo to zaslužili, nitko nam to nije poklonio. Ako ćemo igrati maksimalno možemo slaviti na kraju - rekao je trener Chelseaja Frank Lampard čiji klub je ušao jako loše u novu sezonu Premier lige i to porazom od Uniteda 4-0.