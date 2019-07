Kovač: Hummels nije htio biti na klupi, zato je otišao iz kluba

Mats nas je pitao kakva će biti njegova pozicija u Bayernu sljedeću sezonu, započeo je Niko Kovač svoje pojašnjenje transfera koji je odjeknuo poput bombe prije nekoliko dana u Bundesligi.

Hummels, iskusni stoper, jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji na svijetu, odlučio se vratiti u Borussiju Dortmund. Bayern je za njega dobio 30,5 milijuna eura. Pet je to milijuna manje od onoga koliko su ga platili Borussiji kada je kao kapetan tog kluba stigao na Allianz Arenu 2016. godine.

Niko Kovač napokon ovoga ljeta ima otvorene ruke što se tiče transfera i kreiranja momčadi po svom guštu. Prošle sezone to nije mogao, pa je često ispaštao, bio kritiziran... Njegov cilj je izgraditi momčad temeljenu na jakoj obrani, a to znači da nitko nije siguran i nedodirljiv u prvom sastavu. Rekao je to jasno i Hummelsu.

- Potpisali smo ugovor s Lucasom Hernandezom za 80 milijuna i vjerujemo kako će on biti jedan od standardnih igrača u idućoj sezoni. Velika konkurencija u klubu znači da će igrati onaj koji bude bolji. Mats je odlučio da se želi maknuti Lucasu s puta - objasnio je Kovač.

Njemački mediji su često pisali o neslaganjima između njih dvojice i trzavicama koje su imali, ali Kovač nije spominjao nikakve svađe, tvrdi da je njemački stoper odlučio otići jer nije imao zagarantirano mjesto u prvih 11. Ipak, po posljednjoj objavi Hummelsa iz prostorija Bayerna, daje se naslutiti da u svemu tome ipak ima nešto više.

- Eto, ormarić je prazan, fotografija još jednom poravnata. Sada ovdje netko drugi smije stvarati štetu - napisao je Hummels na Instagramu uz objavljenu fotografiju ispražnjenog svog ormarića na Allianz Areni.

'Bayern se ne može boriti s bogatim šeicima'

Osim s Lucasom Hernandezom, Bayern je obranu pojačao i Benjaminom Pavardom kojeg je platio 35 milijuna eura, a za četiri milijuna eura je stigao i 19-godišnji napadač HSV-a, Jann-Fiete Arp. Sada se iščekuju nova pojačanja, a prvi bi mogao stići Leroy Sane.

- Da, volio bih da Sane zaigra za Bayern. Definitivno bi nam pomogao. Vidjeli ste i u reprezentaciji i u Manchester Cityju kakve kvalitete ima - rekao je Kovač pa se kratko osvrnuo i na Ousmanu Dembelea iz Barcelone.

- On je jako dobar igrač.

Priznao je i Kovač da neće moći dovesti sve one koje je želio. U današnjem nogometu novac je jednostavno prevelik, čak i za najbogatiji njemački klub.

- Nemamo dovoljno igrača. Opet ćemo biti lovina u Bundesligi, Liga prvaka je sve teža i kad uračunamo i ozljede koje su neizbježne, treba nam još igrača. Ali, borimo se sa državama i milijarderima. Igrači dolaze u Abu Dhabi, Katar, Dubai... Oni imaju puno više novca na raspolaganju od jednog kluba poput Bayerna - rekao je.