NA RUBU SVAĐE

Kovač izvadio napadača, a ovaj se naljutio: Morat će se pomiriti s tim da nekad treba ranije van

Ivan Kužela
Niko Kovač pobijedio (2-1) je s Borussijom Dortmund Hjulmandov Bayer Leverkusen u derbi susretu 12. kola njemačkog prvenstva. Pobjedu je zasjenio incident koji se dogodio između hrvatskog trenera i Guirassyja

Borussia Dortmund koju vodi Niko Kovač (54) i bivši izbornik 'vatrenih' igrala je u subotu derbi 12. kola Bundeslige. U Leverkusenu protiv Bayera su nogometaši hrvatskog trenera slavili 2-1. Golove za klub iz Dortmunda zabili su Aaron Anselmino i Karim Adeyemi, dok je za 'lavove' pogodio Christian Kofane.

Bundesliga - Borussia Dortmund v VfB Stuttgart
Borussia je s pobjedom zasjela na treće mjesto njemačkog prvenstva i ima 25 bodova nakon 12 utakmica. Leverkusen od Kaspera Hjulmanda jednu je poziciju ispod s dva boda manje.

Situacija koja je obilježila susret dogodila se u 61. minuti kad je Borussijin topnik Serhou Guirassy izlazio iz igre umjesto Fabija Silve. Nogometaša iz Gvineje hrvatski trener odlučio je zamijeniti, pružio mu je ruku prilikom izlaska, a ovaj ga je ignorirao i produžio na klupu.

Bundesliga - Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund
Na presici nakon susreta komentirao je Kovač spomenutu situaciju i rekao da će mediji dići prašinu oko ničega.

- Znam da će se ovo sad proširiti i analizirati, ali to je potpuno nepotrebno. Emocije su sastavni dio nogometa i adrenalin igra veliku ulogu na utakmicama. Ako je netko uz Serhoua u svakom trenutku, onda sam to ja. On je naš najbolji strijelac i svjestan je svoje važnosti za ovu momčad. Međutim, mora se pomiriti s činjenicom da ponekad mora ranije izaći iz igre.

Kovač je na klupi Borussije od početka veljače. Klub sa zapada Njemačke vodio je na 44 susreta, 27 puta slavio, osam gubio i devet puta remizirao. U bogatom trenerskom opusu Kovač je vodio 'vatrene', Frankfurt, Bayern, Monaco i Wolfsburg. S Borussijom ugovor ima do kraja sezone 2026./27.

