Kovač opet u Francusku? Najveći kandidat za preuzimanje Lyona

Niko Kovač (50) mogao bi se vratiti u Francusku. Bivši trener Monaca, koji je u Kneževini dobio otkaz krajem prosinca, jedan je od najizglednijih kandidata za preuzimanje Lyona. Štoviše, prema Footmercatu, i najizgledniji!

Na klupi Lyona i dalje je Peter Bosz, koji je vodio Ajax, Borussiju Dortmund, Bayer Leverkusen, no nekad nedodirljiva momčad francuske lige trenutno je na skromnom 10. mjestu. I to će Bosz teško "preživjeti".

Mjesta za popravak još uvijek ima jer europska mjesta udaljena su šest bodova, Liga prvaka velikih deset, a Boszev je adut četvrtfinale Europske lige. Međutim, samo će bi ga osvajanje tog natjecanja ili da izbori kroz prvenstvo Ligu prvaka ostavilo na klupi.

Kovač je nedavno bio u kombinacijama za preuzimanje Herthe, kluba u kojem je nekad igralo, no nije se vratio u Berlin. Lyon je veliko europsko ime, a uz Kovača ozbiljan je kandidat Julien Stephan, trener Strasbourga.

- Sad ne želim nikoga mijenjati usred sezone. Do ljeta sigurno neću raditi, a onda ću razgovarati sa zainteresiranim klubovima i vidjeti možemo li pronaći zajednički jezik. Moram priznati da sam iznenađen, puno se pisalo o meni ove zime, povezivalo me se s brojnim klubovima, ali sa mnom nitko nije službeno razgovarao - rekao je nedavno Kovač nakon odlaska iz Monaca.

- Naprasno sam otišao? Ne gledam to tako. Sam dolazak u Francusku donio mi je puno na trenerskom, ali i osobnom planu; upoznao sam drugu zemlju, drugu kulturu i sve njene karakteristike. Sve me to jako obogatilo. I gradi me kao trenera. Sada mi treba projekt s kojim ću se identificirati kako bih opet mogao raditi - rekao je Kovač.

