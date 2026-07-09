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KARIM ADEYAMI

Kovač ostaje bez jedne od svojih zvijezda? Katalonci su 'zagrizli'

Piše Issa Kralj,
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Kovač ostaje bez jedne od svojih zvijezda? Katalonci su 'zagrizli'
London: Finale UEFA Lige prvaka, Borussia Dortmund - Real Madrid | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Barcelona juri Adeyemija! Dogovor s napadačem je gotovo gotov, a Kovačevu Borussiju čeka teška bitka za zvijezdu

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Jedna od zvijezda Borussije Dortmund koju vodi hrvatski strateg Niko Kovač, Karim Adeyemi nalazi se pred izlaznim vratima njemačkog giganta. Kako piše AS, pozivajući se na informacije Jijantesa, interes za Adeyamija pokazao je prvak Španjolske Barcelona

Kako navodi isti izvor, dogovor između Barcelone i igrača praktički je zatvoren, a trener katalonske momčadi Hansi Flick navodno je već razgovarao sa zvijezdom Borussije. AS piše da je Deco već poslao službenu ponudu Borussiji Dortmund. 

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Adeyamiju ugovor s klubom Nike Kovača ističe na ljeto sljedeće godine, što znači da bi idućeg ljeta mogao otići bez odštete ako se odluka ne donese na vrijeme. 

Nema sumnje da bi ovo bilo vrhunsko pojačanje za napad koji je već osnažen dovođenjem engleskog napadača Anthonyja Gordona. te koji i dalje nastoji angažirati Argentinca Juliána Álvareza, nakon što je Atlético odbio početnu ponudu od 100 milijuna eura - stoji u tekstu Asa. 

U dresu Borussije ostvario je ukupno 146 nastupa, zabio je 36 golova i uz to postigao 25 asistencija.

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