Kovač 'zagrmio' nakon poraza od Bayerna: Zbog ovog ću biti u problemima, ali moram reći...

U njemačkom derbiju Borussije Dortmund i Bayern Münchena, "crno-žuti" izgubili su 2-1 od aktualnih prvaka Njemačke. Nakon jučerašnje utakmice pali su na četvrto mjesto na tablici, s bodom zaostatka za trećeplasiranim Stuttgartom.

Bayern uvjerljivo drži prvo mjesto na tablici, a na pet bodova zaostatka nalazi se Leipzig. Momčad Nike Kovača (54) zabila je samo jedan gol u 84. minuti preko Juliana Brandta (29) dok su za suparničku momčad se u strijelce upisali Harry Kane u 22. i Michael Olise u 79. minuti susreta.

Kaneov gol bio je glavna tema na društvenim mrežama nakon utakmice. Korner je izveo Joshua Kimmich, a Kane je bio najviši u skoku. Dok je bio u skoku odgurnu je igrača Borussije Serhoua Guirassyja. VAR soba je pregledavala gol kojeg je sudac na kraju priznao.

Kovač je nakon utakmice komentirao suđenje tijekom utakmice.

- Serhou ide gore, Kaneove ruke su gore. Bio je to kratak kontakt. Dankertov stil suđenja danas je bio toliko oštar da je trebao suditi faul. Danas je sve upropastio. Zbog svoje odluke da bude sitničav, trebao je suditi prekršaj. Svi radimo zajedno. Moje prvo poluvrijeme nije bilo dobro, Dankertovih svih 90 minuta nije bilo dobro. Moram to moći reći i vama. Danas smo dobili toliko žutih kartona. Kaneu ne bi bilo suđeno ni 20 posto ovih prekršaja u Engleskoj. Previše sitničavo, jednostavno loše. Sad ću opet biti u problemima, ali morao sam to reći - izjavio je Kovač nakon utakmice za njemački Sky Sport.

Foto: Angelika Warmuth

S Kovačevim mišljenjem složio se i Lothar Matthäus (64), bivši njemački nogometaš koji je s reprezentacijom Njemačke 1990. osvojio Svjetsko prvenstvo.

- Budući da je on, Guirassy, u zraku, ne može se braniti. Da nije bio gurnut, bio bi u drugoj početnoj poziciji i lopta ne bi preletjela njegovu glavu. Mogao bi ju glavom izbaciti - izjavio je.

Nije bilo guranja u leđa Guirassyja, što bi dovelo do toga da Harry Kane glavom doda loptu. Taj dodir nije bio tu. Sukladno tome, bio sam vrlo siguran u svoju odluku da priznam gol. I to sam prenio svom videoasistentu, koji je to potvrdio. Čak ni sada ne vidim nikakav dodir koji bi spriječio Guirassyja da krene u izazov. To je standardna praksa u Bundesligi. Ne mogu reći ništa što bi poništilo gol - rekao je sudac Bastian Dankert (45) nakon utakmice