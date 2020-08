Kovačev debi u Ligue 1: Krenulo je grozno, ali na kraju se spasili

Pet mjeseci nakon prekida sezone zbog korona virusa, francuska Ligue 1 ušla je u novu sezonu. Prvu službenu utakmicu na klupi Monaca imao je Niko Kovač, a 'kneževi' su se spasili poraza na startu (2-2)

<p>Prva utakmica u francuskom prvenstvu za <strong>Niku Kovača</strong> prošla je bolje nego što je izgledalo u 21. minuti utakmice. Kneževi su na kraju došli do boda, mogli su i do pobjede, ali s obzirom da je <strong>Reims </strong>u vrlo ranoj fazi utakmice imao dva gola prednosti, na kraju mogu biti zadovoljni i bodom (2-2).</p><p>Dia je zabio za goste već u petoj minuti utakmice, a 16 minuta kasnije poentirao je i Toure. Bio je to težak početak za Kovačeve izabranike, ali kao što je Niko u više navrat govorio, njegova momčad mora pokazati karakter - što su i napravili u nastavku. Prije odlaska na odmor zabo je <strong>Disasi </strong>za 2-1 te tako dao vjetar u leđa 'kneževima'.</p><p>Pomoglo im je to jer je već u 55. minuti izjednačio Badiashile što je bilo veliko olakšanje za Kovača. Nakon toga je Reims imao dvije prilike, ali promašivali su Dia i Berisha, da bi u petoj minuti sudačke nadoknae upravo Badiashile umalo postao heroj, ali njegov je udarac glavom otišao malo pored lijeve stative.</p><p>Sljedeću utakmicu 'kneževi' igraju za tjedan dana kad gostuju u Metzu.</p>