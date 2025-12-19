Obavijesti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kovačeva Borussia sredila je imenjaka i nastavila sjajan niz
Foto: Bernd Thissen/DPA

Dortmundska Borussia pod vodstvom Nike Kovača slavila protiv Mönchengladbacha 2-0 i produžila niz bez poraza! Beier zapečatio pobjedu u 97. minuti

U prvoj utakmici 15. kola Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, svladali su na domaćem terenu Borussiju Mönchengladbach 2-0 i tako nastavili niz bez poraza u prvenstvu na osmu utakmicu.

Klub iz Dortmunda nije odigrao posebno dobru utakmicu, ali je brzo poveo, pogotkom Brandta u 10. minuti, a potom je čuvao prednost sve do kraja. U nastavku utakmice su dominirali gosti iz Mönchengladbacha.

Borussia Dortmund - Bor. Mönchengladbach
Foto: Bernd Thissen/DPA

Domaćin je relativno lako odbijao sve te napade i na kraju je pobjeda potvrđena u 97. minuti. Nakon vrlo lijepe asistencije Fabija Silve za 2-0 je strijelac bio Beier. Privremeno se Borussia (D) popela na drugo mjesto ljestvice, dok je Borussia (M) ostala na 11. poziciji.

Golove pogledajte OVDJE.

U subotu igraju Augsburg - Werder, Koeln - Union Berlin, Hamburg - Eintracht, Stuttgart - Hoffenheim, Wolfsburg - Freiburg i Leipzig - Bayer. U nedjelju se igraju posljednje dvije utakmice. Parovi su Mainz - St. Pauli i Heidenheim - Bayern.

Bundesliga, 15. kolo:

  • Borussia (D) - Borussia (M) 2-0 (Brandt 10, Beier 90+7)

