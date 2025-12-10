Kovačević: Bakrar ima nekih problema, a Betis je najjači... McKenna: Najopasniji je Antony

Dinamo je stigao i do šeste europske utakmice sezone, u Maksimir sutra (od 18.45 sati) stiže Betis. Zagrepčani dobro poznaju Španjolce koje su pretprošle sezone izbacili u nokaut fazi Konferencijske lige, no sad su ulozi drugačiji. I čini se kako su bodovi puno važniji "modrima". Sutrašnji dvoboj najavili su trener Mario Kovačević i stoper Scott McKenna.

- Nakon ove dvije teške europske utakmice, po meni stiže najteži ispit u grupi. Betis ima najveći kvalitetu, ali mi u odnosu na te dvije utakmice moramo i možemo bolje. Trebaju nam bodovi ako želimo proći. Svjesni smo da neće biti lagano, u prvenstvu su sada igre bolje. Varela i Živković su preboljeli gripe, bit će spremni, ne možemo računati na one koji nisu prijavljeni. Bakrar je dobio neki udarac, vidjet ćemo kakvo je stanje s njim, Hoxha malo umoran - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Sve su nam važne utakmice, trebaju nam bodovi u Europi, HNL nam je uvijek najvažniji. Ali želimo i u Europi proći, sve su nam utakmice bitne.

Nenad Bjelica je nedavno rekao kako su njemu, dok je s Dinamom slagao novu momčad, odgovaralo igrati pretkola europskih natjecanja. Vi ih niste igrali...

- Kolega Bjelica je to dobro objasnio, sve je rekao kako je. Ima i prednosti i mana. Prvih 7-8 tjedana smo igrali jednu utakmicu tjedno, nismo mogli rotirati, s te strane nije bilo lagano. Dobro smo krenuli, pa ušli u krizu, sad smo opet u nekom dobrom tonu. Vidjet ćemo tko je energetski najjači, taj će početi sutra.

Usporedbe sa Celtom?

- Odmah poslije utakmice sam rekao kako vjerujem da smo nešto naučili. Znamo te španjolske momčadi, moramo biti čvršći, Betis je još bolji od Celte, moramo biti oprezni. I hrabri, a kad ste takvi nešto vam se i vrati. Protiv Celte smo loše krenuli, to je odlučilo, kasnije smo se probudili.

Fran Topić?

- Drago mi je, na toj poziciji imamo problema. Ta desna strana nam je bila jača na početku sezone, sad nema ni Valinčića ni Lisice. Zbog tih problema Bakrara nam je jako bitno da on ima pravo nastupa. Pokazao je da na njega možemo računati, pa na njega najozbiljnije računamo sutra..

Dinamo ne bi trebao imati problema s motivacijom?

- Ma za trenera su ovo s te motivacijske strane najlakše utakmice. Puno smo utakmica igrali u kratkom periodu, McKenna i Hoxha su još bili i u reprezentacijama. Oni iza sebe imaju devet utakmica u kratkom periodu.

Dinamo je napravio najmanje prekršaja u ligaškoj fazi Europske lige...

- Ne zabrinjava me to previše, ali smo svjesni da protiv takvih momčadi moramo biti agresivniji, pa će doći i ti faulovi. Nisam zadovoljan s time, u HNL-u smo podigli tu razinu agresivnosti, radimo na tome i mora biti bolje. Nadam se već sutra. Imamo još tri utakmice, ali vjerujem ako smo izvukli pouke, da možemo biti dobri, osvojiti bod ili bodove sutra - završio je Kovačević.

Riječ je dobio i Scott McKenna.

- Očekujem tešku utakmicu, znam dobroj koliko je španjolski liga tepka. Zadnje dvije utakmice nisu bile dobre, nema bolje situacije za nešto bolje pred vlastitim navijačima - rekao je McKenna, pa dodao:

- Sedam golova protiv Celte i Lillea? Na obje strane terena moramo biti bolji, kad primite sedam golova u dvije utakmice, to ne može biti dobro. Vjerujem i da će naši napadači proraditi, zabiti neke nove, važne golove. Nismo igrali kako se od nas očekuje, u nedjelju smo pružili dobru igru, moramo nastaviti u takvom ritmu. I nizati bolje rezultate.

Betis?

- Propustio sam zbog ozljede obje utakmice protiv Betisa prošle sezone, ali dosta znamo o njima. Antony je njihov najbolji igrač, igrao je i za Manchester United, njega moramo dobro paziti.

Kako ste zadovoljni dosadašnjim rezultatima u Europskoj ligi?

- Dobro smo krenuli, uzeli odmah sedam bodova, ali onda smo dvaput razočarali. Ne znam koliko nam bodova treba za sljedeću fazu, pretpostavljam 11. Jedan remi i jedna pobjeda bi na trebali biti dovoljno - završio je McKenna.