VIDEO Razgovor iz VAR sobe o poništenom golu Dinama: 'Nehotično, ali vidim kontakt'

Dinamo i Hajduk su u subotu na Maksimiru remizirali (1-1) u 16. kolu HNL-a, no kako je to već uobičajeno nakon najvećeg hrvatskog derbija, nije moglo proći bez sudačkih repova. Bilo je nekoliko dvojbenih odluka, a šef sudačke organizacije Bertrand Layec smatra kako nije bilo većih pogrešaka. No, zamjerio je glavnom sucu Patriku Kolariću što je, unatoč tome što je pokazao nadoknadu vremena od 13 minuta, utakmicu produžio do čak 118. minute.

Layec je procijenio kako je Kolarić ispravno poništio penal za Dinamo u 55. minuti, donio je odluku nakon pregleda snimke, a transkript razgovora s VAR sobom možete pogledati OVDJE.

Prva sporna situacija na utakmici bila je 24. minuti kada je sudac poništio gol Dinamu zbog prekršaja Ismaela Bennacera nad Nikom Sigurom, a tu je odluku također donio nakon razgovora s VAR sobom. HNS je objavio snimku komunikacije VAR suca Ivana Bebeka i glavnog suca Patrika Kolarića oko te odluke, doduše ona je nedovršena, prekinuta je u trenutku kada je Kolarić iznosio razlog zašto će poništiti gol. Prenosimo i transkript njihova kratkog razgovora oko duela Bennacera i Sigura.

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovor VAR sobe i suca o poništenom golu Dinama

- Potencijalni prekršaj u napadu igrača koji je kasnije igrao loptom i sudjelovao u akciji.

- Najbolje ti je s jedinicom, što smo gledali, s jedinicom ili četvorkom.

- Samo malo, samo sekundu.

- Nastavi dalje.

- Sad on prima loptu...

- Vidim kontakt.

- Samo malo da ti nastavim, da vidiš završetak cijele akcije.

- Potpuno nehotično, dobro, okej.

- Vidim prekršaj tamo jer je ipak...

Što kaže Layec?

Šef sudačke organizacije Bertrand Layec je u analizi 16. kola HNL-a pojasnio kako je Dinamov gol opravdano poništen.

- Incident u kojem se dogodio kontakt između gostujućeg igrača br. 9 i domaćeg igrača br. 4 sukladno Pravilima nogometne igre smatra se prekršajem saplitanja. Tijekom igre sudac nije prepoznao prekršaj i dopustio je nastavak igre iako gostujući igrač br. 9 više nije mogao sudjelovati u obrambenoj akciji svoje momčadi, za razliku od domaćeg igrača br. 4 koji je nastavio kretnju i izravno sudjelovao u akciji koja završava pogotkom domaće momčadi. U skladu s VAR protokolom, VAR mora analizirati sve potencijalne prekršaje Pravila nogometne igre koji su se dogodili tijekom napadačke faze (APP). Sukladno tome VAR je preporučio da sudac pregleda napadačku fazu i incident u začetku akcije. Vrlo brzo nakon pregleda snimke (OFR) sudac je ispravno promijenio svoju inicijalnu odluku, poništivši pogodak, i nastavio igru izravnim slobodnim udarcem u korist obrambene momčadi.