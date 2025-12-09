Obavijesti

Sport

Komentari 30
SPORNA SITUACIJA

VIDEO Razgovor iz VAR sobe o poništenom golu Dinama: 'Nehotično, ali vidim kontakt'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Razgovor iz VAR sobe o poništenom golu Dinama: 'Nehotično, ali vidim kontakt'
Foto: HNS

Prva sporna situacija na utakmici bila je 24. minuti kada je sudac poništio gol Dinamu zbog prekršaja Ismaela Bennacera nad Nikom Sigurom, a tu je odluku također donio nakon razgovora s VAR sobom

Dinamo i Hajduk su u subotu na Maksimiru remizirali (1-1) u 16. kolu HNL-a, no kako je to već uobičajeno nakon najvećeg hrvatskog derbija, nije moglo proći bez sudačkih repova. Bilo je nekoliko dvojbenih odluka, a šef sudačke organizacije Bertrand Layec smatra kako nije bilo većih pogrešaka. No, zamjerio je glavnom sucu Patriku Kolariću što je, unatoč tome što je pokazao nadoknadu vremena od 13 minuta, utakmicu produžio do čak 118. minute. 

Pokretanje videa...

Dinamo - Hajduk 1-1 02:04
Dinamo - Hajduk 1-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Layec je procijenio kako je Kolarić ispravno poništio penal za Dinamo u 55. minuti, donio je odluku nakon pregleda snimke, a transkript razgovora s VAR sobom možete pogledati OVDJE.

Prva sporna situacija na utakmici bila je 24. minuti kada je sudac poništio gol Dinamu zbog prekršaja Ismaela Bennacera nad Nikom Sigurom, a tu je odluku također donio nakon razgovora s VAR sobom. HNS je objavio snimku komunikacije VAR suca Ivana Bebeka i glavnog suca Patrika Kolarića oko te odluke, doduše ona je nedovršena, prekinuta je u trenutku kada je Kolarić iznosio razlog zašto će poništiti gol. Prenosimo i transkript njihova kratkog razgovora oko duela Bennacera i Sigura. 

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovor VAR sobe i suca o poništenom golu Dinama 

- Potencijalni prekršaj u napadu igrača koji je kasnije igrao loptom i sudjelovao u akciji.

- Najbolje ti je s jedinicom, što smo gledali, s jedinicom ili četvorkom.

- Samo malo, samo sekundu.

- Nastavi dalje.

- Sad on prima loptu...

- Vidim kontakt.

- Samo malo da ti nastavim, da vidiš završetak cijele akcije.

- Potpuno nehotično, dobro, okej.

- Vidim prekršaj tamo jer je ipak...

Što kaže Layec?

Šef sudačke organizacije Bertrand Layec je u analizi 16. kola HNL-a pojasnio kako je Dinamov gol opravdano poništen.

- Incident u kojem se dogodio kontakt između gostujućeg igrača br. 9 i domaćeg igrača br. 4 sukladno Pravilima nogometne igre smatra se prekršajem saplitanja. Tijekom igre sudac nije prepoznao prekršaj i dopustio je nastavak igre iako gostujući igrač br. 9 više nije mogao sudjelovati u obrambenoj akciji svoje momčadi, za razliku od domaćeg igrača br. 4 koji je nastavio kretnju i izravno sudjelovao u akciji koja završava pogotkom domaće momčadi. U skladu s VAR protokolom, VAR mora analizirati sve potencijalne prekršaje Pravila nogometne igre koji su se dogodili tijekom napadačke faze (APP). Sukladno tome VAR je preporučio da sudac pregleda napadačku fazu i incident u začetku akcije. Vrlo brzo nakon pregleda snimke (OFR) sudac je ispravno promijenio svoju inicijalnu odluku, poništivši pogodak, i nastavio igru izravnim slobodnim udarcem u korist obrambene momčadi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 30
'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'
U KREVETU SA ZVIJEZDOM

'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Priznala je jednom prilikom da s Boatengom vodi ljubav do 10 puta tjedno, ali ne smatra se nimfomankom
Luka Modrić o pozivu koji mu je promijenio život. 'Suze naviru. Žena govori: ti nisi normalan'
NAJVEĆI TRENUTAK KARIJERE

Luka Modrić o pozivu koji mu je promijenio život. 'Suze naviru. Žena govori: ti nisi normalan'

Luka Modrić otkriva kako je saznao da je osvojio Zlatnu loptu, dok je mislio da će nagradu uzeti Messi ili Ronaldo. Njegova nevjerojatna sezona s Realom i reprezentacijom očarala je sve
DOZNAJEMO Talijani su poslali ponudu Livakoviću, on poručio: Hvala, ali želim samo Dinamo!
DAO JE RIJEČ

DOZNAJEMO Talijani su poslali ponudu Livakoviću, on poručio: Hvala, ali želim samo Dinamo!

Kao što su prva pisala 24sata, hrvatska reprezentativna 'jedinica' sve je dogovorila s Dinamom, odnosno dala riječ Zvonimiru Bobanu da će se vratiti u klub u kojem je bio kapetan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025